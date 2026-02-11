Рейтинг@Mail.ru
СМИ: демократов, призывавших не слушать Трампа, не удалось привлечь к суду - РИА Новости, 11.02.2026
06:11 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/tramp-2073558566.html
СМИ: демократов, призывавших не слушать Трампа, не удалось привлечь к суду
СМИ: демократов, призывавших не слушать Трампа, не удалось привлечь к суду - РИА Новости, 11.02.2026
СМИ: демократов, призывавших не слушать Трампа, не удалось привлечь к суду
Прокуратуре США не удалось привлечь к суду шестерых законодателей-демократов, которые призывали военных не слушать приказов президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T06:11:00+03:00
2026-02-11T06:11:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
СМИ: демократов, призывавших не слушать Трампа, не удалось привлечь к суду

NYT: демократов, призывавших армию не слушать Трампа, не удалось привлечь к суду

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Прокуратуре США не удалось привлечь к суду шестерых законодателей-демократов, которые призывали военных не слушать приказов президента США Дональда Трампа, сообщает газета New York Times.
"Федеральные прокуроры в Вашингтоне безуспешно попытались добиться обвинительного заключения против шестерых законодателей-демократов", - сообщает издание.
Как говорится в сообщении, жюри присяжных отказалось по требованию прокуратуры одобрить обвинения против конгрессменов. Без решения коллегии их нельзя привлечь к уголовной ответственности.
Шестеро демократов с опытом в оборонных и разведструктурах призывали военных не выполнять приказы администрации, которые они сочтут незаконными. Трамп предупредил законодателей, что раньше за такие высказывания полагалась смертная казнь. Среди опубликовавших соответствующее видео демократов были сенаторы Марк Келли и Элиза Слоткин.
Президент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Трамп заявил, что его годами преследовали нанятые демократами фирмы
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
