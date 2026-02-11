https://ria.ru/20260211/tramp-2073546697.html
Трамп пообещал удары по наземным целям, связанным с наркотрафиком
Президент США Дональд Трамп пообещал удары по наземным целям, которые США связывают с наркотрафиком. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11
2026-02-11T01:25:00+03:00
2026-02-11T01:36:00+03:00
в мире
сша
латинская америка
дональд трамп
сша
латинская америка
2026
В мире, США, Латинская Америка, Дональд Трамп
Трамп пообещал удары по наземным целям, которые США связывают с наркотрафиком