Трамп пообещал удары по наземным целям, связанным с наркотрафиком
01:25 11.02.2026 (обновлено: 01:36 11.02.2026)
Трамп пообещал удары по наземным целям, связанным с наркотрафиком
Трамп пообещал удары по наземным целям, связанным с наркотрафиком
Президент США Дональд Трамп пообещал удары по наземным целям, которые США связывают с наркотрафиком. РИА Новости, 11.02.2026
2026
Трамп пообещал удары по наземным целям, связанным с наркотрафиком

Трамп пообещал удары по наземным целям, которые США связывают с наркотрафиком

ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал удары по наземным целям, которые США связывают с наркотрафиком.
"Сначала мы разобрались с лодками. Теперь не осталось лодок, и мы ударим по земле (по тем, кто связан с наркотрафиком - ред.). Мы нанесем очень сильный удар по земле", - сказал Трамп в интервью Fox Business.
Американский лидер рассматривает возможность нанесения ударов по наземным объектам наркокартелей в Латинской Америке с осени 2025 года. Впервые об уничтожении лодки, на которой, по утверждениям США, перевозили наркотики, стало известно 2 сентября прошлого года. С тех пор удары происходят регулярно.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Белый дом рассказал, почему США еще не начали бить по наркодилерам на суше
16 декабря 2025, 18:13
 
