Трамп уверен, что Иран заключит сделку с США с отказом от ядерной программы

ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что верит в желание Ирана заключить соглашение с США, которое бы включало отказ исламской республики от ядерной программы и баллистических ракет.
"Я знаю одно: они (иранцы - ред.) хотят заключить сделку. Они ни с кем больше не разговаривали, но разговаривают со мной, но, знаете, это хороший вопрос. Многие говорят "нет" (сделке с Ираном - ред.), а я бы сказал, что предпочел бы заключить сделку. Это будет хорошая сделка: никакого ядерного оружия, никаких ракет", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business во вторник.
Американский лидер добавил, что, по его мнению, отказ Ирана от сделки с США был бы "глупым шагом".
Ранее Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что ИРИ согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
В оманской столице Маскат 6 февраля состоялись переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы, и Трамп отмечал, что они прошли хорошо и будут продолжаться. Вместе тем глава МИД исламской республики Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что ИРИ настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.