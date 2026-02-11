Трамп уверен, что Иран заключит сделку с США с отказом от ядерной программы

ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что верит в желание Ирана заключить соглашение с США, которое бы включало отказ исламской республики от ядерной программы и баллистических ракет.

Ранее Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что ИРИ согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия.