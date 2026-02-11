Рейтинг@Mail.ru
Трамп уверен, что Иран заключит сделку с США с отказом от ядерной программы - РИА Новости, 11.02.2026
01:14 11.02.2026
Трамп уверен, что Иран заключит сделку с США с отказом от ядерной программы
Трамп уверен, что Иран заключит сделку с США с отказом от ядерной программы - РИА Новости, 11.02.2026
Трамп уверен, что Иран заключит сделку с США с отказом от ядерной программы
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что верит в желание Ирана заключить соглашение с США, которое бы включало отказ исламской республики от... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T01:14:00+03:00
2026-02-11T01:14:00+03:00
в мире
иран
сша
маскат (город)
дональд трамп
аббас аракчи
иран
сша
маскат (город)
в мире, иран, сша, маскат (город), дональд трамп, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Маскат (город), Дональд Трамп, Аббас Аракчи
Трамп уверен, что Иран заключит сделку с США с отказом от ядерной программы

Трамп: Иран хочет заключить сделку с США с отказом от ядерной программы

© REUTERS / Evelyn HocksteinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что верит в желание Ирана заключить соглашение с США, которое бы включало отказ исламской республики от ядерной программы и баллистических ракет.
"Я знаю одно: они (иранцы - ред.) хотят заключить сделку. Они ни с кем больше не разговаривали, но разговаривают со мной, но, знаете, это хороший вопрос. Многие говорят "нет" (сделке с Ираном - ред.), а я бы сказал, что предпочел бы заключить сделку. Это будет хорошая сделка: никакого ядерного оружия, никаких ракет", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business во вторник.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Трамп допустил очень жесткие действия против Ирана
Вчера, 21:57
Американский лидер добавил, что, по его мнению, отказ Ирана от сделки с США был бы "глупым шагом".
Ранее Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что ИРИ согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
В оманской столице Маскат 6 февраля состоялись переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы, и Трамп отмечал, что они прошли хорошо и будут продолжаться. Вместе тем глава МИД исламской республики Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что ИРИ настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Иран хочет скорее заключить сделку по ядерному досье, заявил МИД страны
Вчера, 12:42
 
