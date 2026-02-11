https://ria.ru/20260211/tramp-2073543927.html
Трамп заявил, что Индия импортирует нефть из России в незначительном объеме
Президент США Дональд Трамп признал, что Индия продолжает импортировать нефть из России, однако, по его словам, лишь в незначительном объеме. РИА Новости, 11.02.2026
Трамп заявил, что Индия импортирует нефть из России в незначительном объеме
