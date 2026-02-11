Рейтинг@Mail.ru
Экс-супруга бизнесмена Товстика обжаловала расторжение брака - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/tovstik-2073709838.html
Экс-супруга бизнесмена Товстика обжаловала расторжение брака
Экс-супруга бизнесмена Товстика обжаловала расторжение брака - РИА Новости, 11.02.2026
Экс-супруга бизнесмена Товстика обжаловала расторжение брака
Бывшая супруга бизнесмена Романа Товстика Елена обжаловала решение Никулинского районного суда Москвы о расторжении брака, настаивая на неподсудности дела,... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T17:13:00+03:00
2026-02-11T17:13:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
роман товстик
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063903295_0:86:1080:694_1920x0_80_0_0_6e3bd6981976ae13b3bc4a63dba8ca4e.jpg
https://ria.ru/20251114/sud-2054912247.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063903295_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_99ebf81d1dd8dee2baeba7f16fec3a59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), роман товстик, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Роман Товстик, Общество
Экс-супруга бизнесмена Товстика обжаловала расторжение брака

РИА Новости: экс-супруга Товстика Елена обжаловала расторжение брака

© Фото : соцсети Романа Товстика Бизнесмен Роман Товстик и его бывшая супруга Елена
 Бизнесмен Роман Товстик и его бывшая супруга Елена - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Фото : соцсети Романа Товстика
Бизнесмен Роман Товстик и его бывшая супруга Елена. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Бывшая супруга бизнесмена Романа Товстика Елена обжаловала решение Никулинского районного суда Москвы о расторжении брака, настаивая на неподсудности дела, сообщил РИА Новости адвокат предпринимателя Филипп Рябченко.
По словам защитника, Товстик подала жалобу, в которой оспаривает юрисдикцию рассмотрения бракоразводного процесса. Она считает, что дело должен был рассматривать не тот суд, в который обращался ее бывший супруг.
Брак был расторгнут Никулинским районным судом осенью 2025 года после 22 лет совместной жизни.
Одновременно в Пресненском суде Москвы продолжаются слушания по иску Елены Товстик о признании недействительным брачного договора и разделе совместно нажитого имущества, включая активы компании предпринимателя. Как сообщал РИА Новости адвокат Рябченко, в рамках этого имущественного спора сторона истицы настаивает на проведении психологической экспертизы в отношении Товстик и допросе свидетеля. Рассмотрение иска продолжится 18 февраля.
Ответчик настаивает на законности брачного договора. По условиям этого документа, отмечал адвокат, Елена Товстик уже получила имущество и выплаты на общую сумму около миллиарда рублей, включая дом в Подмосковье, зарубежную недвижимость, единовременную выплату и пожизненное содержание в размере 500 тысяч рублей ежемесячно.
Певец Александр Серов - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Суд в Москве частично удовлетворил иск к Серову о разделе имущества
14 ноября 2025, 07:34
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Роман ТовстикОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала