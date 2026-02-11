В Приморье возбудили уголовное дело об убийстве тигра

ВЛАДИВОСТОК, 11 фев – РИА Новости. Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту убийства тигра в Приморье, сообщает региональное ведомство.
"Установлено, что 11 февраля 2026 года в 29 километрах от посёлка городского типа Терней обнаружена туша амурского тигра с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу)", – говорится в сообщении прокуратуры Приморья.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
