Объединение, владевшее долей "Рижского хлеба", внесли в список террористов

"Перечень террористов и экстремистов (включённые). Организации: Объединение*, членами которого являются гражданин Латвии Бомис Нормундс*, 02.10.1964 г.р., гражданка Украины Приходько Татьяна Николаевна*, 21.10.1977 г.р., ООО Рижский хлеб*... в г. Чернигов, Украина; ООО Хлебный гурман* ... в г. Киев, Украина; ООО Lielezers*,... в г. Лимбажи, Латвийская республика; фонд Ziedot.lv*... в г. Риге, ул. Селпилс, 2с, г. Рига Латвийская республика", - говорится на сайте Росфинмониторинга.