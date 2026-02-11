Рейтинг@Mail.ru
18:41 11.02.2026 (обновлено: 20:34 11.02.2026)
Объединение, владевшее долей "Рижского хлеба", внесли в список террористов
Объединение, владевшее долей "Рижского хлеба", внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес ООО "Рижский хлеб" в перечень террористов и экстремистов

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Объединение, в которое входит гражданин Латвии Нормундс Бомис, владевший долей "Рижского хлеба", и несколько зарубежных хлебопекарных компаний, финансировавших ВСУ, внесены в перечень террористических и экстремистских организаций, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые). Организации: Объединение*, членами которого являются гражданин Латвии Бомис Нормундс*, 02.10.1964 г.р., гражданка Украины Приходько Татьяна Николаевна*, 21.10.1977 г.р., ООО Рижский хлеб*... в г. Чернигов, Украина; ООО Хлебный гурман* ... в г. Киев, Украина; ООО Lielezers*,... в г. Лимбажи, Латвийская республика; фонд Ziedot.lv*... в г. Риге, ул. Селпилс, 2с, г. Рига Латвийская республика", - говорится на сайте Росфинмониторинга.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
Решение об изъятии 50% долей "Рижского хлеба" у гражданина Латвии оспорили
14 октября 2025, 04:25
 
