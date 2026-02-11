https://ria.ru/20260211/teplo-2073561974.html
Подача тепла в дома Энергодара восстановлена
Специалисты восстановили подачу тепла в дома города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил глава администрации города Максим Пухов. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T07:08:00+03:00
энергодар
