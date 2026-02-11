Рейтинг@Mail.ru
Подача тепла в дома Энергодара восстановлена - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:08 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/teplo-2073561974.html
Подача тепла в дома Энергодара восстановлена
Подача тепла в дома Энергодара восстановлена - РИА Новости, 11.02.2026
Подача тепла в дома Энергодара восстановлена
Специалисты восстановили подачу тепла в дома города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил глава администрации города Максим Пухов. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T07:08:00+03:00
2026-02-11T07:08:00+03:00
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840188100_0:165:3087:1901_1920x0_80_0_0_fe20582aff7e365945a19b25b62adb82.jpg
https://ria.ru/20260210/energodar-2073520528.html
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840188100_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f2108f716a77d4b124410d8ff9207d3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Подача тепла в дома Энергодара восстановлена

Глава Энергодара Пухов сообщил о восстановлении подачи тепла в дома города

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭнергодар
Энергодар - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Специалисты восстановили подачу тепла в дома города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил глава администрации города Максим Пухов.
Ранее Пухов сообщил, что обстрел ВСУ повредил магистральный трубопровод теплотрассы, теплоснабжение остановлено.
"Теплоснабжение Энергодара восстановлено в полном объёме" , - написал он в Telegram-канале.
Он поблагодарил специалистов, которые в кратчайшие сроки восстановили повреждённый в результате артобстрела со стороны ВСУ участок тепловой сети.
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
МАГАТЭ проинформировали об украинской атаке на Энергодар
10 февраля, 20:20
 
ЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала