Песков назвал темы в повестке контактов России и США

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В повестке контактов России и США много тем, которые представляют взаимный интерес, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Считаем, что на повестке дня много тем, которые могли бы представлять взаимный интерес", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.