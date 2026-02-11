https://ria.ru/20260211/telegram-2073740194.html
В ОП напомнили о судебном решении о блокировке Telegram
В ОП напомнили о судебном решении о блокировке Telegram
Судебное решение об ограничении доступа к Telegram, принятое в 2018 году, продолжает действовать, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной... РИА Новости, 11.02.2026
В ОП напомнили о действующем судебном решении о блокировке Telegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Судебное решение об ограничении доступа к Telegram, принятое в 2018 году, продолжает действовать, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
По его словам, 13 апреля 2018 года Таганский районный суд Москвы
рассмотрел заявление Роскомнадзора
об установлении ограничений доступа к информационным системам и программам, используемым для приема, передачи и обработки электронных сообщений пользователей интернета, функционирование которых обеспечивается Telegram Messenger Limited Liability Partnership
"По результатам судебного разбирательства суд удовлетворил заявление РКН. Данное судебное решение вступило в силу и продолжает действовать по настоящее время", - сообщил Машаров
.
Эксперт добавил, что мессенджер Telegram
длительное время нарушает требования российского законодательства, не выполняет предписания уполномоченных органов государственной власти,
"Очевидно, что работа Telegram на территории Российской Федерации будет в дальнейшем ограничиваться. У компании есть право выбора, либо соблюдать российское законодательство, следовать установлениям органов государственной власти, либо быть полностью заблокированным", - добавил Машаров.
По словам Машарова, государство "дало сигнал, что "мяч" на стороне администрации Telegram", поэтому шансы на восстановление оптимальной работы зависят от руководства мессенджера.