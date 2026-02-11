В ОП напомнили о судебном решении о блокировке Telegram

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Судебное решение об ограничении доступа к Telegram, принятое в 2018 году, продолжает действовать, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По его словам, 13 апреля 2018 года Таганский районный суд Москвы рассмотрел заявление Роскомнадзора об установлении ограничений доступа к информационным системам и программам, используемым для приема, передачи и обработки электронных сообщений пользователей интернета, функционирование которых обеспечивается Telegram Messenger Limited Liability Partnership

"По результатам судебного разбирательства суд удовлетворил заявление РКН. Данное судебное решение вступило в силу и продолжает действовать по настоящее время", - сообщил Машаров

Эксперт добавил, что мессенджер Telegram длительное время нарушает требования российского законодательства, не выполняет предписания уполномоченных органов государственной власти,

"Очевидно, что работа Telegram на территории Российской Федерации будет в дальнейшем ограничиваться. У компании есть право выбора, либо соблюдать российское законодательство, следовать установлениям органов государственной власти, либо быть полностью заблокированным", - добавил Машаров.