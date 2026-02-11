Рейтинг@Mail.ru
Юрист назвал ограничения Роскомнадзора против Telegram законными - РИА Новости, 11.02.2026
15:17 11.02.2026
Юрист назвал ограничения Роскомнадзора против Telegram законными
Юрист назвал ограничения Роскомнадзора против Telegram законными
Роскомнадзор (РКН) абсолютно законно в любой момент может ограничить или запретить использование мессенджера Telegram в России, рассказал РИА Новости юрист,... РИА Новости, 11.02.2026
Юрист назвал ограничения Роскомнадзора против Telegram законными

Юрист Хаминский: РКН в любой момент может законно запретить Telegram

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) абсолютно законно в любой момент может ограничить или запретить использование мессенджера Telegram в России, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
С понедельника россияне жалуются на работу мессенджера Telegram, число жалоб за двое суток превысило 9 тысяч. В Роскомнадзоре заявили, что ведомство продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ. Как напомнил, в свою очередь, Хаминский Таганский суд еще в 2018 году удовлетворил иск РКН о блокировке мессенджера, в мотивировочном решении суда, говорилось, что Telegram обязан предусмотреть техническую возможность предоставления ФСБ ключей шифрования.
"Указанное решение вступило в силу в том же году и продолжает действовать и по сей день. Не смотря на то, что сейчас РКН указывает иные причины, нежели те, что бы ли положены в основу иска в суд, само по себе наличие такого решения позволяет ведомству абсолютно законно в любой момент ограничить или полностью запретить использование мессенджера в России", - рассказал Хаминский.
Песков призвал Telegram соблюдать российское законодательство
