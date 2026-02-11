Юрист назвал ограничения Роскомнадзора против Telegram законными

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) абсолютно законно в любой момент может ограничить или запретить использование мессенджера Telegram в России, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.