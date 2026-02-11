https://ria.ru/20260211/telegram-2073667403.html
Юрист назвал ограничения Роскомнадзора против Telegram законными
Роскомнадзор (РКН) абсолютно законно в любой момент может ограничить или запретить использование мессенджера Telegram в России, рассказал РИА Новости юрист,... РИА Новости, 11.02.2026
Юрист Хаминский: РКН в любой момент может законно запретить Telegram