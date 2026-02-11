Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал Telegram еще на семь миллионов рублей - РИА Новости, 11.02.2026
12:36 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/telegram-2073624497.html
Суд оштрафовал Telegram еще на семь миллионов рублей
Суд оштрафовал Telegram еще на семь миллионов рублей

Суд оштрафовал Telegram на 7 млн руб за неудаление призывов к экстремизму

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей мессенджер Telegram за неудаление информации с призывами к экстремистской деятельности, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать Telegram Messenger inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей", - огласила решение судья.
Протокол был составлен за неудаление информации с призывами к экстремистской деятельности.
Ранее в среду суд оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей по аналогичному протоколу, составленному за распространение и неудаление заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, продаже алкогольной и табачной продукции, распространение и продажу персональных данных.
Telegram в России: что известно о причинах замедления, будет ли блокировка РКН
