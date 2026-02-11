https://ria.ru/20260211/telegram-2073624497.html
Суд оштрафовал Telegram еще на семь миллионов рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей мессенджер Telegram за неудаление информации с призывами к экстремистской деятельности, передает... РИА Новости, 11.02.2026
