Песков рассказал о контактах с представителями Telegram
Песков рассказал о контактах с представителями Telegram - РИА Новости, 11.02.2026
Песков рассказал о контактах с представителями Telegram
Контакты с представителями Telegram по вопросам выполнения российского законодательства ведутся, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:32:00+03:00
россия
дмитрий песков
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
Новости
ru-RU
россия, дмитрий песков, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Песков рассказал о контактах с представителями Telegram
