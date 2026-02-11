Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о контактах с представителями Telegram - РИА Новости, 11.02.2026
12:32 11.02.2026
Песков рассказал о контактах с представителями Telegram
Песков рассказал о контактах с представителями Telegram
Контакты с представителями Telegram по вопросам выполнения российского законодательства ведутся, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.02.2026
россия, дмитрий песков, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Дмитрий Песков, Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Песков рассказал о контактах с представителями Telegram

Песков сообщил о контактах с представителями Telegram по выполнению законов

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Контакты с представителями Telegram по вопросам выполнения российского законодательства ведутся, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что ведутся контакты с людьми из Telegram", - сказал Песков журналистам.
С понедельника россияне жалуются на работу мессенджера Telegram, число жалоб за двое суток превысило 9 тысяч. В Роскомнадзоре заявили, что ведомство продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ.
Telegram в России: что известно о причинах замедления, будет ли блокировка РКН
РоссияДмитрий ПесковTelegramФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
