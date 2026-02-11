Рейтинг@Mail.ru
Песков призвал Telegram соблюдать российское законодательство - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 11.02.2026 (обновлено: 15:20 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/telegram-2073623024.html
Песков призвал Telegram соблюдать российское законодательство
Песков призвал Telegram соблюдать российское законодательство - РИА Новости, 11.02.2026
Песков призвал Telegram соблюдать российское законодательство
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал Telegram соблюдать требования российского законодательства. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:31:00+03:00
2026-02-11T15:20:00+03:00
россия
дмитрий песков
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
whatsapp inc.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073381006_0:54:3000:1742_1920x0_80_0_0_42b326d0aef17bf15d54206e81e338af.jpg
https://ria.ru/20260211/telegram-2073470463.html
https://ria.ru/20260210/telegram-2073450969.html
https://ria.ru/20260210/aktsii-2073467239.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073381006_205:0:2796:1943_1920x0_80_0_0_f95be9fa2a1005dceddf1bf4d7850bfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, whatsapp inc.
Россия, Дмитрий Песков, Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, WhatsApp Inc.
Песков призвал Telegram соблюдать российское законодательство

Песков: РКН несет ответственность за соблюдение законов компаниями

© REUTERS / Dado RuvicЛоготип Telegram
Логотип Telegram - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
Логотип Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал Telegram соблюдать требования российского законодательства.
"Есть закон, который нужно выполнять. Роскомнадзор как раз-таки несет ответственность за то, чтобы компании, которые в этой области оказывают услуги, чтобы они выполняли соответствующее законодательство", — сказал он.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Telegram в России: что известно о причинах замедления, будет ли блокировка
Вчера, 12:55
По его мнению, в сложившейся ситуации можно только выразить сожаление.
Вопрос о возможном влиянии ограничений на связь бойцов в зоне СВО Песков переадресовал в Минобороны.
"Но я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно", — добавил пресс-секретарь.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Telegram грозят штрафы до 64 миллионов рублей
10 февраля, 14:34
Накануне Роскомнадзор замедлил работу приложения. В августе прошлого года против него уже вводили рестрикции. С тех пор позиция властей не изменилась: Россия открыта для работы с отечественными и иностранными интернет-ресурсами, но при соблюдении законов.
Telegram и WhatsApp активно используются аферистами для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от мессенджеров не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения они проигнорировали. Платформы отказываются передавать силовикам информацию не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. При этом они предоставляют эти данные зарубежным спецслужбам.
Анализ финансового рынка - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Акции VK выросли после заявления Роскомнадзора по Telegram
10 февраля, 15:48
 
РоссияДмитрий ПесковTelegramФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ОбществоWhatsApp Inc.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала