Песков призвал Telegram соблюдать российское законодательство

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал Telegram соблюдать требования российского законодательства.
"Есть закон, который нужно выполнять. Роскомнадзор как раз-таки несет ответственность за то, чтобы компании, которые в этой области оказывают услуги, чтобы они выполняли соответствующее законодательство", — сказал он.
По его мнению, в сложившейся ситуации можно только выразить сожаление.
Вопрос о возможном влиянии ограничений на связь бойцов в зоне СВО Песков переадресовал в Минобороны.
"Но я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно", — добавил пресс-секретарь.
Накануне Роскомнадзор замедлил работу приложения. В августе прошлого года против него уже вводили рестрикции. С тех пор позиция властей не изменилась: Россия открыта для работы с отечественными и иностранными интернет-ресурсами, но при соблюдении законов.
Telegram и WhatsApp активно используются аферистами для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от мессенджеров не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения они проигнорировали. Платформы отказываются передавать силовикам информацию не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. При этом они предоставляют эти данные зарубежным спецслужбам.
