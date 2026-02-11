Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал замедление Telegram - РИА Новости, 11.02.2026
12:29 11.02.2026 (обновлено: 13:23 11.02.2026)
Песков прокомментировал замедление Telegram
Песков прокомментировал замедление Telegram - РИА Новости, 11.02.2026
Песков прокомментировал замедление Telegram
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя замедление Telegram в России, заявил, что в этом случае можно выразить сожаления, но закон нужно... РИА Новости, 11.02.2026
2026
Песков прокомментировал замедление Telegram

Песков прокомментировал замедление Telegram в России

Логотип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя замедление Telegram в России, заявил, что в этом случае можно выразить сожаления, но закон нужно выполнять.
"Здесь можно только выразить сожаления, в этом нет ничего хорошего, но закон нужно выполнять", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле отреагировали на заявление Роскомнадзора о замедлении Telegram.
С понедельника россияне жалуются на работу мессенджера Telegram, число жалоб за двое суток превысило 9 тысяч. В Роскомнадзоре заявили, что ведомство продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей
Вчера, 12:22
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
