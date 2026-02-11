https://ria.ru/20260211/telegram-2073622168.html
Песков прокомментировал замедление Telegram
Песков прокомментировал замедление Telegram - РИА Новости, 11.02.2026
Песков прокомментировал замедление Telegram
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя замедление Telegram в России, заявил, что в этом случае можно выразить сожаления, но закон нужно... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:29:00+03:00
2026-02-11T12:29:00+03:00
2026-02-11T13:23:00+03:00
россия
дмитрий песков
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073462621_0:127:3065:1851_1920x0_80_0_0_b7dd77ddf75a7d7075d644740d873bc4.jpg
https://ria.ru/20260211/sud-2073619657.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073462621_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_1878794451e60ffdc2237d08e7a9fa26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Дмитрий Песков, Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Песков прокомментировал замедление Telegram
Песков прокомментировал замедление Telegram в России