После стрельбы в техникуме в Анапе возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы, которую открыл учащийся анапского техникума, есть пострадавшие и погибший, сообщает СК РФ на платформе Мax. РИА Новости, 11.02.2026
2026
