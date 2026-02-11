В Китае предупредили о последствиях в случае провокаций Тайваня

ПЕКИН, 11 фев - РИА Новости. Власти Китая пригрозили серьезными последствиями в случае провокаций со стороны администрации правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии (ДПП) во время Китайского Нового года, заявила на брифинге официальный представитель канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь.

Китайский Новый год, или Праздник весны, в 2026 году начнется 17 февраля. По восточному календарю это год Огненной Лошади. Празднование длится до Праздника фонарей 3 марта.

По словам одного из журналистов на брифинге, ранее береговая охрана Тайваня сообщила о планах провести так называемые операции по обеспечению безопасности во время празднования Китайского Нового года.

"Праздник весны - самый важный традиционный праздник для всего китайского народа. Если власти Демократической прогрессивной партии посмеют во время этого мирного праздника безосновательно спровоцировать конфликт, то им придется понести ответственность за все серьезные последствия, вытекающие из этого", - заявила Чжу Фэнлянь, отвечая на вопрос.