Таксисты, обвиняемые в хищении у бойцов СВО в Шереметьево, опаивали их
Таксисты, обвиняемые в хищении у бойцов СВО в Шереметьево, опаивали их
2026-02-11T09:32:00+03:00
происшествия
шереметьево (аэропорт)
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Таксисты, которые похищали деньги у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево", использовали одурманивающее вещество и опаивали пассажиров, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, несколько обвиняемых таксистов, в целях завладения денежными средствами убеждали жертву выпить жидкость, в которую добавили неустановленное одурманивающее вещество, обладающее седативно-снотворным эффектом, в результате чего человек засыпал.
Химкинский горсуд во вторник начал рассмотрение дела таксистов о хищениях денежных средств у пассажиров в аэропорту "Шереметьево
", в том числе у бойцов СВО, прокурор зачитал обвинительное заключение. На скамье подсудимых было четверо: Бониамин Махмудов, Темур Шехоян, Ренат Хусаинов и Илья Павлов. Последний частично признал вину в грабеже.