Таксисты, обвиняемые в хищении у бойцов СВО в Шереметьево, опаивали их
09:32 11.02.2026
Таксисты, обвиняемые в хищении у бойцов СВО в Шереметьево, опаивали их
Таксисты, обвиняемые в хищении у бойцов СВО в Шереметьево, опаивали их - РИА Новости, 11.02.2026
Таксисты, обвиняемые в хищении у бойцов СВО в Шереметьево, опаивали их
Таксисты, которые похищали деньги у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево", использовали одурманивающее вещество и опаивали пассажиров, следует из материалов,... РИА Новости, 11.02.2026
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31500/78/315007861_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_a263e341095be0ad9afed28345fdcb28.jpg
1920
1920
true
Таксисты, обвиняемые в хищении у бойцов СВО в Шереметьево, опаивали их

Обвиняемые в хищении у бойцов в Шереметьево использовали одурманивающее вещество

Аэропорт "Шереметьево"
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт "Шереметьево". Архивное фото
Аэропорт "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Таксисты, которые похищали деньги у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево", использовали одурманивающее вещество и опаивали пассажиров, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, несколько обвиняемых таксистов, в целях завладения денежными средствами убеждали жертву выпить жидкость, в которую добавили неустановленное одурманивающее вещество, обладающее седативно-снотворным эффектом, в результате чего человек засыпал.
Химкинский горсуд во вторник начал рассмотрение дела таксистов о хищениях денежных средств у пассажиров в аэропорту "Шереметьево", в том числе у бойцов СВО, прокурор зачитал обвинительное заключение. На скамье подсудимых было четверо: Бониамин Махмудов, Темур Шехоян, Ренат Хусаинов и Илья Павлов. Последний частично признал вину в грабеже.
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Шереметьево проверили гостиницы на причастность к делу о хищении у бойцов
8 февраля, 10:06
 
