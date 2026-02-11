Таксисты, обвиняемые в хищении у бойцов СВО в Шереметьево, опаивали их

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Таксисты, которые похищали деньги у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево", использовали одурманивающее вещество и опаивали пассажиров, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.