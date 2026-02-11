Тайвань направит делегацию в США для обсуждения минеральных ресурсов

https://ria.ru/20260211/tajvan-2073676794.html
ПЕКИН, 11 фев - РИА Новости. Тайвань направит делегацию в США для обсуждения сотрудничества в сфере минеральных ресурсов с целью укрепления безопасности цепочек поставок, передает Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на министра экономики Тайваня Гун Мин-синь.
"Тайвань оценит целесообразность использования американских источников редкоземельных металлов. Планируется направить в США
делегацию из Центра геологической разведки и управления горнодобывающей промышленностью для обсуждения ситуации с минеральными ресурсами", - приводит агентство слова министра.
Он уточнил, что Тайвань
намерен расширять мощности по переработке редкоземельных металлов и наращивать соответствующие компетенции для укрепления безопасности цепочек поставок.
По словам министра, Тайвань не имеет собственных месторождений, поэтому намерен развивать сотрудничество со странами, обладающими соответствующей сырьевой базой. В частности, Тайвань планирует осуществлять добычу и первоначальную сортировку на местах с последующей транспортировкой сырья на остров для дальнейшей переработки, подчеркнул он.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации президента США Дональда Трампа
сообщила о планах по созданию стратегического запаса критически важных минералов на 12 миллиардов долларов, чтобы снизить зависимость американской промышленности от Китая
.
Пекин
считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.