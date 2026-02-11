Тайвань направит делегацию в США для обсуждения минеральных ресурсов

ПЕКИН, 11 фев - РИА Новости. Тайвань направит делегацию в США для обсуждения сотрудничества в сфере минеральных ресурсов с целью укрепления безопасности цепочек поставок, передает Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на министра экономики Тайваня Гун Мин-синь.

По словам министра, Тайвань не имеет собственных месторождений, поэтому намерен развивать сотрудничество со странами, обладающими соответствующей сырьевой базой. В частности, Тайвань планирует осуществлять добычу и первоначальную сортировку на местах с последующей транспортировкой сырья на остров для дальнейшей переработки, подчеркнул он.