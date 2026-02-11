Левые проиграли — мир уходит направо

Победа таиландских консерваторов на парламентских выборах 8 февраля — это нам интересно и поучительно. В самой стране эта победа почти физически предощущалась накануне голосования, но оказалась неожиданностью для левых всех мастей и по всему миру. Что же получается: до того консервативная волна прокатилась по Латинской Америке (приход правых в Аргентине, затем в Боливии и Чили, не говоря об иных странах с теми же тенденциями). Одновременно с Таиландом, кстати, прошло еще голосование в Японии, с похожими результатами. Но это отдельная история, Япония — это совсем не Таиланд.

Итак, консерватизм (и даже трампизм) шагает по планете? Здесь надо внимательно разбираться: что же именно побеждает. В частности, в Таиланде . То есть кто такие таиландские правые и в чем, собственно, их консерватизм.

Это, как ни странно, очень даже "наша" тема. Тем более что оглушительная победа этих правых встретила более чем кислую реакцию, например, The New York Times — с общей идеей заката таиландской демократии, курса на "реформы" и так далее. А если американские демократы чему-то не рады, то это же хорошо.

И тем более это хорошо и интересно нам, поскольку Таиланд — весь, все его общество — очень даже дружественная России страна. И никто не прогнозирует сейчас каких-либо сдвигов в наших с ней отношениях, кроме хороших. Хотя вроде бы куда уж дальше двигаться — например, численность российских туристов там за 2025 год составила почти два миллиона. Рекорд или повторение рекорда немалой давности.

Индии и Это сама по себе важная история. Дело даже не в том, что россияне в прошлом году заняли там четвертое место по части туризма — после соседней Малайзии Китая . А в том, что мы вытеснили с призовых позиций западников — европейцев, американцев, австралийцев и прочих. И сейчас если вы где-то в Паттайе и на Пхукете видите на улице европейской внешности семью, то это почти наверняка наши люди — что затем подтверждается на слух. В общем, везде родная речь, это наш Таиланд и наш теплый мир. А кто-то хотел нас "изолировать", помните такое?

И этот мир, повторим, сдвигается вправо. Политическую историю Таиланда за последние пару десятилетий можно свести вот к какой формуле: натиск "прогрессистов" и "реформаторов" вплоть до мини-версии гражданской войны (баррикады в Бангкоке в 2010 году) — затем военный переворот и военное правление — демократы пытаются прорваться к власти и учинить обещанные реформы — нынешний их провал.

Конечно, сегодняшние победители — партия "Гордость Таиланда" и ее лидер Анутхин Чанвиракун — показали политическую маневренность и ловкость, тем более что Анутхин исполняет обязанности премьер-министра уже шестой месяц. Проигравшие, Народная партия, наоборот, до того показали за довольно долгое время своего правления, что у них просто ничего не получается из обещанного, — элиты мешают, они, понятное дело, коррумпированы, надо их реформировать... В итоге даже верные избиратели попросту разочаровались в них.

А "элиты" — это, между прочим, большая часть страны за бангкокской кольцевой, бизнес, королевская семья и верная ей армия. Армия, повторим, достаточно долго правила страной, переписала конституцию так, что приход к власти любителей прогресса оказался сильно затруднен. Однако это полувоенное правление успешным считать было нельзя.

Дело в том, что в Таиланде (да и не только там) военные отлично умеют наводить в стране порядок и даже поддерживать его, но военная дисциплина и прочие прекрасные качества не сильно годятся для управления сложным гражданским обществом. Тут нужны другие люди. И настоящий кризис в политической системе страны был в том, что сложно было перейти от завинченных военными гаек к такой нормальности, чтобы та не вылилась в какую-то особо ядовитую форму революции прозападных столичных жителей против всей страны.

Так вот, главный урок Таиланда с его нынешними выборами — он такой: элитами страны найдена формула управления, по которой делами (экономикой прежде всего) заниматься будут знающие свое дело не партийные и не политические люди . Они, собственно, уже были при деле за пять месяцев правления Анутхина. А армия и монархия, вместо того чтобы править напрямую, будут эту систему поддерживать и обеспечивать стабильность.

Теперь насчет того, что такое таиландские левые и почему их якобы единомышленники уже не первый год терпят поражения то на одном континенте, то на другом. У них, похоже, попросту заглох мотор — бензин кончился.

Дело не в идеологических наследниках "старой" левизны, которая под красными знаменами или портретами Че Гевары и прочих. Дело в той мировой революции, которую еще в 90-е годы начали совсем другие левые — называющие себя демократами. В США и не только там. Собственно, они своей левизны и не скрывают, называются леволибералами, прогрессистами и прочим. И мы отлично знаем их идеологию — общечеловеческие ценности, полный глобализм, долой коррумпированных диктаторов, спасите планету от перегрева, свободу секс-меньшинствам плюс масса других лозунгов, для кого-то даже привлекательных. Что угодно, только бы порушить традиционные общества и установить на их месте что-то ранее невиданное и прекрасное — и при этом обязательное к употреблению.

Мы хорошо видим, как этот натиск левых глобалистов захлебнулся в США, породив трампистскую контрреволюцию с жаждой сделать Америку снова если не великой, то хотя бы нормальной. Мы знаем, что этот неожиданный поворот событий привел в полный идейный и прочий развал Европу . Но ведь есть и много других стран и цивилизаций в нашем прекрасном мире. И там тоже происходит много интересного.