Известный кировский журналист Андрей Таджибаев погиб на СВО

"Андрей Таджибаев летом 2025 года заключил контракт и ушел на СВО. И там погиб. Изначально информация была, что он пропал без вести, а сейчас мы уже знаем точно, что погиб", - сказала собеседница агентства.

Как пишут местные СМИ, именно Таджибаев, будучи начальником пресс-службы кировской Госавтоинспекции, в 2011 году стал героем популярного мема "Или ты забыл, или ты не знал", появившегося после телеинтервью, во время съемок которого он крайне неформально пообщался с одним из подчиненных. Однако собеседница агентства сообщила, что она лично о таком видео ничего не знает.