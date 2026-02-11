https://ria.ru/20260211/tadzhibaev-2073613162.html
Известный кировский журналист Андрей Таджибаев погиб на СВО
Известный кировский журналист Андрей Таджибаев погиб на СВО
Известный кировский журналист Андрей Таджибаев погиб на СВО
Известный кировский журналист, экс-начальник пресс-службы ГИБДД Кировской области Андрей Таджибаев погиб на СВО, сообщили РИА Новости в городской дирекции...
происшествия
кировская область
россия
гибдд мвд рф
андрей таджибаев
кировская область
россия
Известный кировский журналист Андрей Таджибаев погиб на СВО
РИА Новости: герой популярного мема Андрей Таджибаев погиб на СВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев – РИА Новости. Известный кировский журналист, экс-начальник пресс-службы ГИБДД Кировской области Андрей Таджибаев погиб на СВО, сообщили РИА Новости в городской дирекции благоустройства, где он работал до подписания контракта с Минобороны.
"Андрей Таджибаев летом 2025 года заключил контракт и ушел на СВО. И там погиб. Изначально информация была, что он пропал без вести, а сейчас мы уже знаем точно, что погиб", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, Таджибаев около года проработал в городской дирекции благоустройства. Она также рассказала, что ранее он возглавлял газету "Вятский край", а до этого много лет руководил пресс-службой ГИБДД
региона.
Как пишут местные СМИ, именно Таджибаев, будучи начальником пресс-службы кировской Госавтоинспекции, в 2011 году стал героем популярного мема "Или ты забыл, или ты не знал", появившегося после телеинтервью, во время съемок которого он крайне неформально пообщался с одним из подчиненных. Однако собеседница агентства сообщила, что она лично о таком видео ничего не знает.
По данным Кировского регионального отделения Союза журналистов России
, прощание с Таджибаевым состоится 12 февраля, похороны – 16 февраля после кремации.