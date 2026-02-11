Пашинян сравнил критикующих его священников с радикальными исламистами

ЕРЕВАН, 11 фев – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сравнил оппозиционно настроенных к властям священнослужителей Армянской апостольской церкви (ААЦ) с радикальными исламистами и заявил, что через ААЦ якобы поступают теневые деньги для использования в политических целях.

"С 2020 года почти во всех церквях Армении во время проповедей на литургиях звучат политические, я бы сказал, радикальные тексты. Сейчас, конечно, надеюсь, мое сравнение прозвучит корректно, но вы знаете, что во многих странах мира существуют проявления радикального ислама, против которых мировое сообщество, международное сообщество вынуждено бороться", - заявил Пашинян.