Пашинян сравнил критикующих его священников с радикальными исламистами - РИА Новости, 11.02.2026
00:05 11.02.2026
Пашинян сравнил критикующих его священников с радикальными исламистами
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сравнил оппозиционно настроенных к властям священнослужителей Армянской апостольской церкви (ААЦ) с радикальными... РИА Новости, 11.02.2026
в мире
никол пашинян
армения
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
армения
в мире, никол пашинян, армения, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
В мире, Никол Пашинян, Армения, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
ЕРЕВАН, 11 фев – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сравнил оппозиционно настроенных к властям священнослужителей Армянской апостольской церкви (ААЦ) с радикальными исламистами и заявил, что через ААЦ якобы поступают теневые деньги для использования в политических целях.
"Не только духовенство, но и все имеют право иметь политические взгляды. Одно дело — иметь политические взгляды, другое дело — средства и формы выражения политических взглядов", - заявил Пашинян в интервью общественному телевидению Армении.
Российская и Ново-Нахичеванская епархия ААЦ осудила инициативу Пашиняна
Российская и Ново-Нахичеванская епархия ААЦ осудила инициативу Пашиняна
5 января, 20:06
Он утверждает, что священники используют литургию для политической агитации.
"С 2020 года почти во всех церквях Армении во время проповедей на литургиях звучат политические, я бы сказал, радикальные тексты. Сейчас, конечно, надеюсь, мое сравнение прозвучит корректно, но вы знаете, что во многих странах мира существуют проявления радикального ислама, против которых мировое сообщество, международное сообщество вынуждено бороться", - заявил Пашинян.
Кроме того он заявил, что у властей "есть информация на стадии уточнения", что "в том числе через формат Армянской апостольской церкви в Армению поступают теневые деньги с целью использования в политических целях".
Конфликт властей республики и Армянской апостольской церкви (ААЦ) сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Пашинян продолжает наносить урон Армянской церкви, считает эксперт
Пашинян продолжает наносить урон Армянской церкви, считает эксперт
30 декабря 2025, 09:29
 
В миреНикол ПашинянАрменияСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
