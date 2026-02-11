Рейтинг@Mail.ru
Есть все возможности помогать участникам СВО прямо сейчас, заявил Медведев - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:55 11.02.2026 (обновлено: 20:09 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/svo-2073758469.html
Есть все возможности помогать участникам СВО прямо сейчас, заявил Медведев
Есть все возможности помогать участникам СВО прямо сейчас, заявил Медведев - РИА Новости, 11.02.2026
Есть все возможности помогать участникам СВО прямо сейчас, заявил Медведев
У России есть все возможности, чтобы делать всё для помощи участникам СВО прямо сейчас, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T19:55:00+03:00
2026-02-11T20:09:00+03:00
общество
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
единая россия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558014_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e0ba768f763acf01b443219d591bd7b.jpg
https://ria.ru/20260205/medvedev-2072386289.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558014_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54bcd89a47d35e349125e44b6f04da29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дмитрий медведев, единая россия, россия
Общество, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Россия
Есть все возможности помогать участникам СВО прямо сейчас, заявил Медведев

Медведев: есть все возможности помогать участникам СВО прямо сейчас

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. У России есть все возможности, чтобы делать всё для помощи участникам СВО прямо сейчас, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"У нас сейчас есть все возможности, подчёркиваю, чтобы делать всё, что нужно для участников СВО, прямо сейчас", - сказал Медведев.
Видео выступления он опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Медведев назвал СВО актом самообороны
5 февраля, 10:22
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоДмитрий МедведевЕдиная РоссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала