Путин поддержал привлечение героев СВО к военно-патриотическому воспитанию
Путин поддержал привлечение героев СВО к военно-патриотическому воспитанию - РИА Новости, 11.02.2026
Путин поддержал привлечение героев СВО к военно-патриотическому воспитанию
Президент России Владимир Путин поддержал привлечение героев СВО к работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи в образовательных учреждениях. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T14:31:00+03:00
2026-02-11T14:31:00+03:00
2026-02-11T14:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
сергей меняйло
россия
Путин поддержал привлечение героев СВО к военно-патриотическому воспитанию
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал привлечение героев СВО к работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи в образовательных учреждениях.
Путин
в среду провел встречу с главой с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло
. Глава региона доложил Путину о поддержке бойцов СВО и членов их семей, отметил, что в Северной Осетии разработана образовательная программа для участников спецоперации, после которой герои СВО назначаются советниками директоров школ по военно-патриотическому воспитанию.
"Отлично", - отреагировал Путин на встрече в Кремле.
Глава государства уточнил, привлекают ли участников СВО к военно-патриотической работе, получил на это утвердительный ответ. Меняйло также отметил, что к концу года советники по военно-патриотическому воспитанию появятся во всех школах и всех средних учебных заведениях.
"Хорошо. Спасибо", - добавил президент.