Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал привлечение героев СВО к военно-патриотическому воспитанию - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/svo-2073654828.html
Путин поддержал привлечение героев СВО к военно-патриотическому воспитанию
Путин поддержал привлечение героев СВО к военно-патриотическому воспитанию - РИА Новости, 11.02.2026
Путин поддержал привлечение героев СВО к военно-патриотическому воспитанию
Президент России Владимир Путин поддержал привлечение героев СВО к работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи в образовательных учреждениях. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T14:31:00+03:00
2026-02-11T14:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
сергей меняйло
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072382840_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d24a0b1db4eb76f09d7524639b7f6f29.jpg
https://ria.ru/20260211/vlasti-2073651531.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072382840_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ab5460fe6e66f08dd1582d80a22239ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, сергей меняйло
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Сергей Меняйло
Путин поддержал привлечение героев СВО к военно-патриотическому воспитанию

Путин поддержал привлечение героев СВО к патриотическому воспитанию в школах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО
Боевая работа расчета САУ 2С44 Гиацинт-К в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал привлечение героев СВО к работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи в образовательных учреждениях.
Путин в среду провел встречу с главой с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло. Глава региона доложил Путину о поддержке бойцов СВО и членов их семей, отметил, что в Северной Осетии разработана образовательная программа для участников спецоперации, после которой герои СВО назначаются советниками директоров школ по военно-патриотическому воспитанию.
"Отлично", - отреагировал Путин на встрече в Кремле.
Глава государства уточнил, привлекают ли участников СВО к военно-патриотической работе, получил на это утвердительный ответ. Меняйло также отметил, что к концу года советники по военно-патриотическому воспитанию появятся во всех школах и всех средних учебных заведениях.
"Хорошо. Спасибо", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин и глава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Путин отметил работу над поддержкой бойцов СВО в Северной Осетии
Вчера, 14:22
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир ПутинСергей Меняйло
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала