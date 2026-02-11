Рейтинг@Mail.ru
Рябков прокомментировал позицию Запада по СВО
08:24 11.02.2026
Рябков прокомментировал позицию Запада по СВО
Неприемлемо связывать специальную военную операцию на Украине с требованием прекратить торговлю с Россией, заявил изданию Indian Express заместитель главы МИД...
Рябков прокомментировал позицию Запада по СВО

Рябков: нельзя связывать СВО на Украине с требованием прекратить торговлю с РФ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 фев – РИА Новости. Неприемлемо связывать специальную военную операцию на Украине с требованием прекратить торговлю с Россией, заявил изданию Indian Express заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"Это совершенно неприемлемо. Мы не воюем с Украиной. Мы действуем в рамках специальной военной операции, санкционированной президентом, с единственной целью — защитить русских и русскоязычных людей, проживающих на Украине… Западное понимание и объяснение происходящего не имеет ничего общего с нашим. Поэтому мы отвергаем и полностью дистанцируемся от любых попыток связать одно с другим. Не должно быть места для таких санкций и подобных связей. Я надеюсь, что разумные люди, такие как жители Индии, оценят и поймут это в равной степени, - сказал он.
Интерес России в СВО заключается в обеспечении безопасности, заявил Лавров
