https://ria.ru/20260211/svo-2073568953.html
Рябков прокомментировал позицию Запада по СВО
Рябков прокомментировал позицию Запада по СВО - РИА Новости, 11.02.2026
Рябков прокомментировал позицию Запада по СВО
Неприемлемо связывать специальную военную операцию на Украине с требованием прекратить торговлю с Россией, заявил изданию Indian Express заместитель главы МИД... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T08:24:00+03:00
2026-02-11T08:24:00+03:00
2026-02-11T08:25:00+03:00
в мире
украина
россия
индия
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_825271aabdf0db5224f141ad2fdfd4d1.jpg
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073562245.html
украина
россия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fde678483057a9bdf33aeb0ad0dde6a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, индия, сергей рябков
В мире, Украина, Россия, Индия, Сергей Рябков
Рябков прокомментировал позицию Запада по СВО
Рябков: нельзя связывать СВО на Украине с требованием прекратить торговлю с РФ