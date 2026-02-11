Суд в Ингушетии оставил под стражей бывшего сотрудника налоговой инспекции

НАЛЬЧИК, 11 фев – РИА Новости. Магасский районный суд Ингушетии в среду оставил под стражей бывшего сотрудника республиканской налоговой инспекции Ильяса Куштова, которого обвиняют в превышении полномочий, приведших к ущербу в размере 130 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.