Суд в Ингушетии оставил под стражей бывшего сотрудника налоговой инспекции

НАЛЬЧИК, 11 фев – РИА Новости. Магасский районный суд Ингушетии в среду оставил под стражей бывшего сотрудника республиканской налоговой инспекции Ильяса Куштова, которого обвиняют в превышении полномочий, приведших к ущербу в размере 130 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Весной 2025 года СУСК по региону возбудило уголовное дело в отношении трех сотрудников регионального УФНС, в том числе заместителя начальника отдела камерального контроля Ильяса Куштова. По версии следствия, с 2020 по 2022 год они внесли в автоматизированную информационную систему "Налог" ложные сведения о проведении камеральных налоговых проверок и отсутствии налоговых правонарушений у нескольких юридических лиц. В результате неуплаты налога на добавленную стоимость бюджету РФ причинен ущерб в размере более 130 миллионов рублей. Куштов, по данным источника в правоохранительных органах, - родной брат экс-руководителя УФНС РФ по Ингушетии Магомеда Куштова. Магасский районный суд 11 декабря продлил ему содержание под стражей до 15 февраля 2026 года.
"Сегодня суд по ходатайству следствия продлил Куштову срок содержания под стражей на два месяца – до 15 апреля 2026 года", - сказал собеседник агентства.
В декабре 2025 года Гагаринский суд Москвы обратил в доход государства коррупционные активы экс-руководителя управления ФНС по Ингушетии Магомеда Куштова, удовлетворив исковые требования Генеральной прокуратуры РФ. Иск был заявлен к Куштову и его родственникам. Прокуратура просила конфисковать, в числе прочего, три жилых помещения в Москве, три земельных участка, жилое здание, два жилых дома и нежилое помещение в Северной Осетии, жилое помещение в Ингушетии, автомобили марок Mersedes-Benz и BMW, Toyota Land Cruiser, GMC Yukon.
