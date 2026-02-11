Вина Павла Васина подтверждается показаниями других обвиняемых

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Следователь заявил, что вина Павла Васина по делу о покушении на генерала Владимира Алексеева подтверждается показаниями других обвиняемых, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня Замоскворецкий суд столицы отправил под стражу Виктора Васина, теперь рассматривается ходатайство об аресте его сына.
"Вина Павла Васина подтверждается показаниями свидетелей и обвиняемых", - сообщил следователь суду.
Ранее в СИЗО отправили предполагаемого исполнителя покушения Любомира Корбу, переданного России после задержания в Дубае. Позднее была заочно арестована соучастница покушения Зинаида Серебрицкая, которая, по данным ФСБ, выехала на Украину. Она, как сообщил следователь в суде, скрылась на территории Турции. В видеоматериалах, распространенных ФСБ, указано, что Серебрицкая вылетела из аэропорта "Внуково" в Стамбул 5 февраля.
По данным СК, Виктор Васин, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел Васин отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.