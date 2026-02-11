Рейтинг@Mail.ru
Вина Павла Васина подтверждается показаниями других обвиняемых - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/sud-2073703559.html
Вина Павла Васина подтверждается показаниями других обвиняемых
Вина Павла Васина подтверждается показаниями других обвиняемых - РИА Новости, 11.02.2026
Вина Павла Васина подтверждается показаниями других обвиняемых
Следователь заявил, что вина Павла Васина по делу о покушении на генерала Владимира Алексеева подтверждается показаниями других обвиняемых, передает... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:53:00+03:00
2026-02-11T16:53:00+03:00
происшествия
россия
дубай
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
покушение на генерала алексеева в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073445872_19:0:1182:654_1920x0_80_0_0_24d9cc760a48c8698ca88bd32037de59.jpg
https://ria.ru/20260211/pokushenie-2073672660.html
россия
дубай
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073445872_164:0:1036:654_1920x0_80_0_0_37521ef06b05b55c6328141c1722e6db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, дубай, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), покушение на генерала алексеева в москве
Происшествия, Россия, Дубай, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Вина Павла Васина подтверждается показаниями других обвиняемых

Вина Павла Васина подтверждается показаниями других обвиняемых по делу Алексеева

© ЦОС ФСБ РФПавел Васин
Павел Васин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© ЦОС ФСБ РФ
Павел Васин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Следователь заявил, что вина Павла Васина по делу о покушении на генерала Владимира Алексеева подтверждается показаниями других обвиняемых, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня Замоскворецкий суд столицы отправил под стражу Виктора Васина, теперь рассматривается ходатайство об аресте его сына.
"Вина Павла Васина подтверждается показаниями свидетелей и обвиняемых", - сообщил следователь суду.
Ранее в СИЗО отправили предполагаемого исполнителя покушения Любомира Корбу, переданного России после задержания в Дубае. Позднее была заочно арестована соучастница покушения Зинаида Серебрицкая, которая, по данным ФСБ, выехала на Украину. Она, как сообщил следователь в суде, скрылась на территории Турции. В видеоматериалах, распространенных ФСБ, указано, что Серебрицкая вылетела из аэропорта "Внуково" в Стамбул 5 февраля.
По данным СК, Виктор Васин, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел Васин отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.
Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Виктор Васин в Замоскворецком суде. 11 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Соучастник покушения на Алексеева отговаривал совершать преступление
Вчера, 15:34
 
ПроисшествияРоссияДубайУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Покушение на генерала Алексеева в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала