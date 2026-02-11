Суд вернул экс-замминистра обороны Тимуру Иванову дом с участком

Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото

Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мосгорсуд вернул бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову дом с участком, в остальном решение нижестоящей инстанции по иску об изъятии имущества стоимостью более 1,2 миллиарда рублей признано законным, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Московский городской суд отменил решение районного суда в части обращения в доход Российской Федерации имущества в виде земельного участка и жилого дома", - сказали в пресс-службе

Заседание прошло в закрытом режиме, слушателей не пустили даже на оглашение, хотя в районном суде иск рассматривался без этих мер.

Пресненский суд Москвы 5 декабря изъял имущество, указанное в иске прокуратуры, оставив нетронутым лишь Bentley бывший жены Иванова Светланы Захаровой . Стоимость изъятого превышает 1,2 миллиарда рублей. Решение обжаловали и прокурор, и ответчики.

В список изъятого имущества вошли более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, включая раритетные, мотоциклы, коллекционное оружие, картины и другие предметы искусства, десятки драгоценностей и часов.

Кроме того, был изъят особняк в Чистом переулке стоимостью более 136 миллионов рублей и оформленный на подконтрольную Иванову компанию ООО "Дворянское гнездо".

Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток, в рамках которого он был арестован и с апреля 2024 года находится в СИЗО.