Суд вернул экс-замминистра обороны Тимуру Иванову дом с участком
16:20 11.02.2026 (обновлено: 16:33 11.02.2026)
Суд вернул экс-замминистра обороны Тимуру Иванову дом с участком
Суд вернул экс-замминистра обороны Тимуру Иванову дом с участком
Суд вернул экс-замминистра обороны Тимуру Иванову дом с участком
Мосгорсуд вернул бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову дом с участком, в остальном решение нижестоящей инстанции по иску об изъятии имущества стоимостью... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:20:00+03:00
2026-02-11T16:33:00+03:00
https://ria.ru/20260210/podrjadchik-2073357415.html
https://ria.ru/20260122/ivanov-2069530026.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b8fc7f5e5ad0ca910ed0ebf9077cf3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Суд вернул экс-замминистра обороны Тимуру Иванову дом с участком

Мосгорсуд вернул экс-замминистра обороны Тимуру Иванову изъятый дом с участком

© РИА Новости / Григорий СысоевТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мосгорсуд вернул бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову дом с участком, в остальном решение нижестоящей инстанции по иску об изъятии имущества стоимостью более 1,2 миллиарда рублей признано законным, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московский городской суд отменил решение районного суда в части обращения в доход Российской Федерации имущества в виде земельного участка и жилого дома", - сказали в пресс-службе.
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов в суде - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Подрядчик Минобороны предъявил два требования к Тимуру Иванову
10 февраля, 08:18
Заседание прошло в закрытом режиме, слушателей не пустили даже на оглашение, хотя в районном суде иск рассматривался без этих мер.
Пресненский суд Москвы 5 декабря изъял имущество, указанное в иске прокуратуры, оставив нетронутым лишь Bentley бывший жены Иванова Светланы Захаровой. Стоимость изъятого превышает 1,2 миллиарда рублей. Решение обжаловали и прокурор, и ответчики.
Ответчиками по иску, кроме Иванова и Захаровой, проходили отец обвиняемого Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, водитель Андрей Петров, доверенное лицо Сергей Бородин, а также пять фирм.
В список изъятого имущества вошли более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, включая раритетные, мотоциклы, коллекционное оружие, картины и другие предметы искусства, десятки драгоценностей и часов.
Кроме того, был изъят особняк в Чистом переулке стоимостью более 136 миллионов рублей и оформленный на подконтрольную Иванову компанию ООО "Дворянское гнездо".
Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток, в рамках которого он был арестован и с апреля 2024 года находится в СИЗО.
По делу о растрате экс-замминистра в 2025 году был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в 100 миллионов рублей.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
АСВ предъявило к Тимуру Иванову требование почти на четыре миллиарда рублей
22 января, 11:52
 
Тимур ИвановМосковский городской судПроисшествияМоскваСветлана ЗахароваBentley MotorsВадим Иванов
 
 
