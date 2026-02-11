https://ria.ru/20260211/sud-2073689495.html
Суд вернул экс-замминистра обороны Тимуру Иванову дом с участком
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мосгорсуд вернул бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову дом с участком, в остальном решение нижестоящей инстанции по иску об изъятии имущества стоимостью более 1,2 миллиарда рублей признано законным, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московский городской суд
отменил решение районного суда в части обращения в доход Российской Федерации имущества в виде земельного участка и жилого дома", - сказали в пресс-службе
.
Заседание прошло в закрытом режиме, слушателей не пустили даже на оглашение, хотя в районном суде иск рассматривался без этих мер.
Пресненский суд Москвы
5 декабря изъял имущество, указанное в иске прокуратуры, оставив нетронутым лишь Bentley
бывший жены Иванова Светланы Захаровой
. Стоимость изъятого превышает 1,2 миллиарда рублей. Решение обжаловали и прокурор, и ответчики.
Ответчиками по иску, кроме Иванова и Захаровой, проходили отец обвиняемого Вадим Иванов
, гражданская жена Мария Китаева, водитель Андрей Петров
, доверенное лицо Сергей Бородин
, а также пять фирм.
В список изъятого имущества вошли более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, включая раритетные, мотоциклы, коллекционное оружие, картины и другие предметы искусства, десятки драгоценностей и часов.
Кроме того, был изъят особняк в Чистом переулке стоимостью более 136 миллионов рублей и оформленный на подконтрольную Иванову компанию ООО "Дворянское гнездо".
Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток, в рамках которого он был арестован и с апреля 2024 года находится в СИЗО.
По делу о растрате экс-замминистра в 2025 году был приговорен к 13 годам колонии и штрафу в 100 миллионов рублей.