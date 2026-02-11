Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил замглавы нижегородского Росимущества под домашний арест - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/sud-2073678565.html
Суд отправил замглавы нижегородского Росимущества под домашний арест
Суд отправил замглавы нижегородского Росимущества под домашний арест - РИА Новости, 11.02.2026
Суд отправил замглавы нижегородского Росимущества под домашний арест
Заместителя руководителя нижегородского управления Росимущества Сергея Родионова отправили под домашний арест по обвинению в превышении полномочий, сообщили РИА РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:58:00+03:00
2026-02-11T15:58:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
нижний новгород
сергей родионов
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20260209/prigovor-2073159283.html
россия
нижегородская область
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нижегородская область, нижний новгород, сергей родионов, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Сергей Родионов, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Суд отправил замглавы нижегородского Росимущества под домашний арест

РИА Новости: замглавы нижегородского Росимущества отправили под домашний арест

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев – РИА Новости. Заместителя руководителя нижегородского управления Росимущества Сергея Родионова отправили под домашний арест по обвинению в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.
"Постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода от 11 февраля Родионову, обвиняемому по п.п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 7 апреля 2026 года включительно", - сообщила собеседница агентства.
Подробностей дела в суде не раскрыли.
Согласно УК РФ, превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц из корыстной заинтересованности, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Ростовскую экс-судью приговорили к десяти годам по делу о крупной взятке
9 февраля, 11:59
 
ПроисшествияРоссияНижегородская областьНижний НовгородСергей РодионовФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала