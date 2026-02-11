Суд отправил замглавы нижегородского Росимущества под домашний арест

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев – РИА Новости. Заместителя руководителя нижегородского управления Росимущества Сергея Родионова отправили под домашний арест по обвинению в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Подробностей дела в суде не раскрыли.

Согласно УК РФ, превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц из корыстной заинтересованности, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.