Суд отправил замглавы нижегородского Росимущества под домашний арест
Суд отправил замглавы нижегородского Росимущества под домашний арест - РИА Новости, 11.02.2026
Суд отправил замглавы нижегородского Росимущества под домашний арест
Заместителя руководителя нижегородского управления Росимущества Сергея Родионова отправили под домашний арест по обвинению в превышении полномочий, сообщили РИА РИА Новости, 11.02.2026
