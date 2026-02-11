В Москве суд отправил в СИЗО соучастника покушения на генерала Алексеева

Васин воспринял решение без эмоций, лишь коротко отметил, что оно ему понятно.

По данным СК, Виктор Васин, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел Васин отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.