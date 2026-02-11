https://ria.ru/20260211/sud-2073674603.html
В Москве суд отправил в СИЗО соучастника покушения на генерала Алексеева
Замоскворецкий суд Москвы арестовал Виктора Васина - соучастника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, передает корреспондент РИА Новости из зала
2026-02-11T15:43:00+03:00
2026-02-11T15:43:00+03:00
2026-02-11T15:45:00+03:00
происшествия
москва
россия
бийск
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покушение на генерала алексеева в москве
москва
россия
бийск
Происшествия, Москва, Россия, Бийск, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Виктора Васина - соучастника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать Васину Виктору меру пресечения в виде заключения под стражу", - решил суд.
Срок ареста установлен до 6 апреля.
Васин воспринял решение без эмоций, лишь коротко отметил, что оно ему понятно.
Виктор Васин и его сын Павел Васин были задержаны на территории московского региона, заявляли в СК
.
Как отметил в ходе заседания Виктор Васин, он является уроженцем Бийска
, имеет высшее военное образование, пенсионер и инвалид третьей группы. Он заявил, что полностью признает вину и сотрудничает со следствием, что отговаривал соучастников совершать преступление.
Ранее в СИЗО отправили предполагаемого исполнителя покушения Любомира Корбу, переданного России
после задержания в Дубае
. Позднее была заочно арестована соучастница покушения Зинаида Серебрицкая, которая, по данным ФСБ
, выехала на Украину
. Она, как сообщил следователь в суде, скрылась на территории Турции
. В видеоматериалах, распространенных ФСБ, указано, что Серебрицкая вылетела из аэропорта "Внуково" в Стамбул
5 февраля.
По данным СК, Виктор Васин, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел Васин отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.
Шестого февраля в жилом доме в Москве
было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.