В Москве суд отправил в СИЗО соучастника покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 11.02.2026
15:43 11.02.2026 (обновлено: 15:45 11.02.2026)
В Москве суд отправил в СИЗО соучастника покушения на генерала Алексеева
происшествия, москва, россия, бийск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
Происшествия, Москва, Россия, Бийск, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
© ЦОС ФСБ РФПособник покушения на генерала Алексеева Виктор Васин. Кадр видео
© ЦОС ФСБ РФ
Пособник покушения на генерала Алексеева Виктор Васин. Кадр видео
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Виктора Васина - соучастника покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать Васину Виктору меру пресечения в виде заключения под стражу", - решил суд.
Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Виктор Васин в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Соучастник покушения на Алексеева дает показания на других фигурантов
Вчера, 15:37
Срок ареста установлен до 6 апреля.
Васин воспринял решение без эмоций, лишь коротко отметил, что оно ему понятно.
Виктор Васин и его сын Павел Васин были задержаны на территории московского региона, заявляли в СК.
Как отметил в ходе заседания Виктор Васин, он является уроженцем Бийска, имеет высшее военное образование, пенсионер и инвалид третьей группы. Он заявил, что полностью признает вину и сотрудничает со следствием, что отговаривал соучастников совершать преступление.
Ранее в СИЗО отправили предполагаемого исполнителя покушения Любомира Корбу, переданного России после задержания в Дубае. Позднее была заочно арестована соучастница покушения Зинаида Серебрицкая, которая, по данным ФСБ, выехала на Украину. Она, как сообщил следователь в суде, скрылась на территории Турции. В видеоматериалах, распространенных ФСБ, указано, что Серебрицкая вылетела из аэропорта "Внуково" в Стамбул 5 февраля.
По данным СК, Виктор Васин, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел Васин отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.
Автомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В СК рассказали о состоянии генерала Алексеева после покушения
Вчера, 12:22
 
Заголовок открываемого материала