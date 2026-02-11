Суд в марте решит судьбу свиней на самовыгуле в Ревде

В ноябре 2025 года Ревдинский городской суд принял решение по делу о ферме в черте города, владелец которой на протяжении нескольких лет игнорировал требования суда: свиное поголовье должно было быть принудительно изъято и переведено в спецхозяйство в селе Кленовское. Хозяин обжаловал изъятие своих животных.