Суд в марте решит судьбу свиней на самовыгуле в Ревде
14:30 11.02.2026 (обновлено: 14:34 11.02.2026)
Суд в марте решит судьбу свиней на самовыгуле в Ревде
Свердловский областной суд 4 марта рассмотрит апелляционную жалобу хозяина свиней "на самовыгуле" из Ревды на решение об изъятии его животных, сообщили РИА... РИА Новости, 11.02.2026
происшествия, ревда
Суд в марте решит судьбу свиней на самовыгуле в Ревде

Свиньи на улице Ревды в Свердловской области. Кадр видео из соцсетей
Свиньи на улице Ревды в Свердловской области. Кадр видео из соцсетей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Свердловский областной суд 4 марта рассмотрит апелляционную жалобу хозяина свиней "на самовыгуле" из Ревды на решение об изъятии его животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Заседание будет 4 марта", – уточнила собеседница агентства.
В ноябре 2025 года Ревдинский городской суд принял решение по делу о ферме в черте города, владелец которой на протяжении нескольких лет игнорировал требования суда: свиное поголовье должно было быть принудительно изъято и переведено в спецхозяйство в селе Кленовское. Хозяин обжаловал изъятие своих животных.
Ранее вызвали резонанс фото и видео, на которых десятки свиней гуляют по центру Ревды, переходят дорогу, спят в песочницах, переворачивают мусорные контейнеры. Пока длится судебная тяжба, судя по заявлениям СМИ, поросята продолжают "беспризорно" бродить по Ревде.
Зоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Владелиц зоогостиницы в Подмосковье, где истязали животных, доставили в суд
9 сентября 2025, 15:37
 
Происшествия
 
 
