Суд в марте решит судьбу свиней на самовыгуле в Ревде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Свердловский областной суд 4 марта рассмотрит апелляционную жалобу хозяина свиней "на самовыгуле" из Ревды на решение об изъятии его животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
«
"Заседание будет 4 марта", – уточнила собеседница агентства.
В ноябре 2025 года Ревдинский городской суд принял решение по делу о ферме в черте города, владелец которой на протяжении нескольких лет игнорировал требования суда: свиное поголовье должно было быть принудительно изъято и переведено в спецхозяйство в селе Кленовское. Хозяин обжаловал изъятие своих животных.
Ранее вызвали резонанс фото и видео, на которых десятки свиней гуляют по центру Ревды, переходят дорогу, спят в песочницах, переворачивают мусорные контейнеры. Пока длится судебная тяжба, судя по заявлениям СМИ, поросята продолжают "беспризорно" бродить по Ревде.
Владелиц зоогостиницы в Подмосковье, где истязали животных, доставили в суд
9 сентября 2025, 15:37