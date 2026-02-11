https://ria.ru/20260211/sud-2073643708.html
Соучастника покушения на генерала Алексеева доставили в суд
Соучастника покушения на генерала Алексеева доставили в суд
Соучастника покушения на генерала Алексеева доставили в суд
РИА Новости: соучастника покушения на генерала Алексеева Васина доставили в суд
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы доставлен соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктор Васин, сегодня будет решен вопрос о его аресте, сообщили РИА Новости в суде.
"Виктор Васин доставлен в суд, ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу также поступило", - рассказали в суде.
Виктор Васин и его сын Павел Васин были задержаны на территории московского региона, заявляли в СК
.
Ранее в СИЗО отправили предполагаемого исполнителя покушения Любомира Корбу, переданного России
после задержания в Дубае
. Позднее была заочно арестована соучастница покушения Зинаида Серебрицкая, которая, по данным ФСБ
, выехала на Украину
. Она, как сообщил следователь в суде, скрылась на территории Турции
. В видеоматериалах, распространенных ФСБ, указано, что Серебрицкая вылетела из аэропорта "Внуково" в Стамбул
5 февраля.
По данным СК, Виктор Васин, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел Васин отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.
Шестого февраля в жилом доме в Москве
было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.