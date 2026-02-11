Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей мессенджер Telegram за неудаление информации, в том числе о российской армии, передает корреспондент РИА Новости.

"Признать Telegram Messenger inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 13.41 КоАП РФ , и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей", - огласила решение судья.

Протокол был составлен за распространение и неудаление заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, продаже алкогольной и табачной продукции, распространение и продажу персональных данных.