Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей - РИА Новости, 11.02.2026
12:22 11.02.2026 (обновлено: 14:06 11.02.2026)
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей - РИА Новости, 11.02.2026
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей мессенджер Telegram за неудаление информации, в том числе о российской армии, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.02.2026
происшествия, россия, telegram, москва
Происшествия, Россия, Telegram, Москва
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей

Суд оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей за неудаление информации

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей мессенджер Telegram за неудаление информации, в том числе о российской армии, передает корреспондент РИА Новости.
"Признать Telegram Messenger inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов 800 тысяч рублей", - огласила решение судья.
Протокол был составлен за распространение и неудаление заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, продаже алкогольной и табачной продукции, распространение и продажу персональных данных.
Позже суд признал мессенджер виновным в неудалении информации о призывах к экстремистской деятельности и довел сумму штрафов за день до 10,8 миллиона рублей.
Логотип Telegram - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Telegram в России: что известно о причинах замедления, будет ли блокировка
Вчера, 12:55
 
ПроисшествияРоссияTelegramМосква
 
 
