10:13 11.02.2026
Верховный суд поддержал решение по делу о создании препарата от рака
россия
королев
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
девятый арбитражный апелляционный суд
Россия, Королев, Москва, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Девятый арбитражный апелляционный суд
Россия, Королев, Москва, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Девятый арбитражный апелляционный суд
Верховный суд поддержал решение по делу о создании препарата от рака

ВС поддержал отмену постановления о создании уникального препарата от рака

© РИА Новости / Алексей КуденкоСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Верховный суд России поддержал нижестоящую инстанцию, которая в споре Минпромторга России и подмосковного разработчика лекарственных препаратов отменила постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, в котором было заявлено о создании в РФ препарата от онкологии, не имеющего аналогов в мире.
Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости, судья ВС РФ Алексей Якимов, изучив кассационную жалобу ответчика ООО "Лина М" (город Королев), не нашел оснований для пересмотра последнего судебного акта по делу.
Лаборатория ФМБА России - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В России началось создание вакцины от колоректального рака
9 февраля, 15:44
В своем иске к ООО "Лина М" Минпромторг потребовал расторгнуть госконтракт с ответчиком от 2014 года стоимостью 150 миллионов рублей на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы "Трансфер зарубежных разработок инновационного лекарственного средства белково-векторной доставки актиномицинового ряда для лечения онкологических заболеваний".
Кроме того, истец попросил суд взыскать с ООО "Лина М" более 117 миллионов рублей неотработанного аванса. Как заявил истец, просрочка выполнения четвёртого этапа НИОКР, включающего в себя клинические испытания, превысила шесть лет, и в целом "цель НИОКР не достигнута, отсутствует результат работ, имеющий потребительскую ценность для заказчика".
Арбитражный суд Москвы в ноябре расторг контракт и взыскал с ответчика неосновательное обогащение.
Апелляционная инстанция в марте сократила взыскание до 14 миллионов. Она решила, что задержка произошла по объективным причинам. Так, разрешение на клинические испытания ответчик получил с опозданием на год, затем испытания приостанавливались из-за запрета на набор добровольцев в период ковида, затем из-за международных санкций пришлось разрабатывать оборудование отечественного производства.
На приеме у врача - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Ученые назвали неочевидный симптом рака, который проявляется на руках
8 февраля, 22:48
В результате апелляционный суд не только снизил взыскание, но и пришел к выводу, что "ответчиком разработан социально-значимый для общества препарат" и "препарат, не имеющий аналогов в мире, позволяющий лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания".
В постановлении апелляции уточнялось, что препарат "Афотид" уже применяется для лечения онкозаболеваний "на добровольцах, безопасность препарата доказана, что подтверждается документами, представленными в материалы дела". Клинические исследования данным препаратом разрешено проводить в семи клинических центрах, отмечал суд.
Окружной суд в сентябре отменил постановление апелляции и оставил в силе решение первой инстанции. Он согласился, что без итогов клинических испытаний результаты трех предыдущих этапов работ не имеют самостоятельной потребительской ценности. Разработчик должен будет вернуть в казну более 117 миллионов рублей.
Деткое онкологическое отделение - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В РАН назвали основной возраст заболеваемости детей раком
5 февраля, 11:37
 
Россия, Королев, Москва, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Девятый арбитражный апелляционный суд
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
