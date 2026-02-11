Рейтинг@Mail.ru
Экс-замминистра ЖКХ Гайду Свердловской области заочно арестовали - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:02 11.02.2026 (обновлено: 12:07 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/sud-2073571499.html
Экс-замминистра ЖКХ Гайду Свердловской области заочно арестовали
Экс-замминистра ЖКХ Гайду Свердловской области заочно арестовали - РИА Новости, 11.02.2026
Экс-замминистра ЖКХ Гайду Свердловской области заочно арестовали
Первоуральский городской суд заочно арестовал бывшего заместителя министра ЖКХ и энергетики Свердловской области Сергея Гайду, ранее объявленного в розыск, по... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T09:02:00+03:00
2026-02-11T12:07:00+03:00
происшествия
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20250228/nikitin-2002286836.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область
Происшествия, Свердловская область
Экс-замминистра ЖКХ Гайду Свердловской области заочно арестовали

Свердловского экс-замминистра ЖКХ Гайду заочно арестовали за взяточничество

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Первоуральский городской суд заочно арестовал бывшего заместителя министра ЖКХ и энергетики Свердловской области Сергея Гайду, ранее объявленного в розыск, по уголовной статье о посредничестве во взяточничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
«
"Он заочно арестован Первоуральским городским судом. По статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере", – сказала собеседница агентства.
В инстанции уточнили, что ему была избрана мера пресечения 27 января, а в четверг пройдет заседание по апелляционной жалобе на заочный арест.
В середине января Гайду объявили в розыск, тогда уголовная статья МВД не сообщалась.
Сергей Гайда – сын бывшего советника свердловского экс-губернатора Евгения Куйвашева Анатолия Гайды. На должность заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Гайда-младший был назначен в 2014 году, а в 2018 году перешел на пост замминистра по социальной политике региона.
Экс-заместитель председателя правительства Рязанской области области Артем Никитин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Суд арестовал экс-зампреда правительства Рязанской области Никитина
28 февраля 2025, 17:52
 
ПроисшествияСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала