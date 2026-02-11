https://ria.ru/20260211/sud-2073571499.html
Экс-замминистра ЖКХ Гайду Свердловской области заочно арестовали
Экс-замминистра ЖКХ Гайду Свердловской области заочно арестовали - РИА Новости, 11.02.2026
Экс-замминистра ЖКХ Гайду Свердловской области заочно арестовали
Первоуральский городской суд заочно арестовал бывшего заместителя министра ЖКХ и энергетики Свердловской области Сергея Гайду, ранее объявленного в розыск
Свердловского экс-замминистра ЖКХ Гайду заочно арестовали за взяточничество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Первоуральский городской суд заочно арестовал бывшего заместителя министра ЖКХ и энергетики Свердловской области Сергея Гайду, ранее объявленного в розыск, по уголовной статье о посредничестве во взяточничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Он заочно арестован Первоуральским городским судом. По статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере", – сказала собеседница агентства.
В инстанции уточнили, что ему была избрана мера пресечения 27 января, а в четверг пройдет заседание по апелляционной жалобе на заочный арест.
В середине января Гайду объявили в розыск, тогда уголовная статья МВД не сообщалась.
Сергей Гайда – сын бывшего советника свердловского экс-губернатора Евгения Куйвашева Анатолия Гайды. На должность заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Гайда-младший был назначен в 2014 году, а в 2018 году перешел на пост замминистра по социальной политике региона.