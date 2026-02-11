Экс-замминистра ЖКХ Гайду Свердловской области заочно арестовали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Первоуральский городской суд заочно арестовал бывшего заместителя министра ЖКХ и энергетики Свердловской области Сергея Гайду, ранее объявленного в розыск, по уголовной статье о посредничестве во взяточничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

« "Он заочно арестован Первоуральским городским судом. По статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере", – сказала собеседница агентства.

В инстанции уточнили, что ему была избрана мера пресечения 27 января, а в четверг пройдет заседание по апелляционной жалобе на заочный арест.

В середине января Гайду объявили в розыск, тогда уголовная статья МВД не сообщалась.