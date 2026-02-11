Лавров назвал Стубба самолюбом

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб пытается выставить себя крутым парнем, говоря, что время для диалога с Россией еще не пришло, но он занимается самолюбованием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.