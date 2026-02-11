Рейтинг@Mail.ru
14:16 11.02.2026
Лавров назвал Стубба самолюбом
Лавров назвал Стубба самолюбом
Президент Финляндии Александр Стубб пытается выставить себя крутым парнем, говоря, что время для диалога с Россией еще не пришло, но он занимается...
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб пытается выставить себя крутым парнем, говоря, что время для диалога с Россией еще не пришло, но он занимается самолюбованием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как отметил министр на правительственном часе в Госдуме, Европа "очнулась и пытается посылать сигналы" о диалоге с Москвой, в частности, об этом говорил президент Франции Эммануэль Макрон и "такой отъявленный русофоб, как президент Финляндии господин Стубб".
"Мы когда-то будем разговаривать с Россией, но это время еще не пришло". Что это за заявление? Одолжение он нам делает, что ли? Это очередной признак самолюбования и очередная попытка предъявить себя как крутого парня своим избирателям, коллегам и так далее", - сказал Лавров.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Пьет много водки". На Западе набросились на Стубба из-за слов о России
9 февраля, 22:10
 
