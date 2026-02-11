Рейтинг@Mail.ru
Стрельбу в канадской школе могла устроить женщина, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2026
09:24 11.02.2026 (обновлено: 12:08 11.02.2026)
Стрельбу в канадской школе могла устроить женщина, сообщили СМИ
Стрельбу в канадской школе могла устроить женщина, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2026
Стрельбу в канадской школе могла устроить женщина, сообщили СМИ
Стрельбу в школе в муниципалитете Тумблер-Ридж канадской провинции Британская Колумбия, в результате которой погибли люди, могла устроить женщина, сообщает... РИА Новости, 11.02.2026
Стрельбу в канадской школе могла устроить женщину, сообщили СМИ

© REUTERS / Trent Ernst/Tumbler RidgeLinesНа месте стрельбы в школе Тамблер Ридж в канадской провинции Британская Колумбия
На месте стрельбы в школе Тамблер Ридж в канадской провинции Британская Колумбия - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© REUTERS / Trent Ernst/Tumbler RidgeLines
На месте стрельбы в школе Тамблер Ридж в канадской провинции Британская Колумбия
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Стрельбу в школе в муниципалитете Тумблер-Ридж канадской провинции Британская Колумбия, в результате которой погибли люди, могла устроить женщина, сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.
"В оповещении полиция описывала подозреваемого как женщину с каштановыми волосами в платье", - сообщает телеканал.
В заявлении на своем сайте полиция сообщила, что 25 пострадавших при стрельбе находятся в больнице с ранениями, не представляющими угрозы для жизни.
Ранее телеканал CBC сообщал, что шесть человек были найдены мертвыми в старшей школе в канадской провинции Британская Колумбия, всего в связанных происшествиях в результате стрельбы погибли 10 человек, в том числе подозреваемый.
Экстренные службы на месте стрельбы в школе Тамблер Ридж в канадской провинции Британская Колумбия - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Канаде из-за инцидентов со стрельбой погибли десять человек, сообщают СМИ
