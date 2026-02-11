Рейтинг@Mail.ru
Лавров процитировал стихотворение о Крыме - РИА Новости, 11.02.2026
07:39 11.02.2026
Лавров процитировал стихотворение о Крыме
Лавров процитировал стихотворение о Крыме
Глава МИД России Сергей Лавров закончил интервью стихом 1992 года о передаче Крыма Украине и угрозе конфликта вокруг его возвращения. РИА Новости, 11.02.2026
Лавров процитировал стихотворение о Крыме

Лавров процитировал стих 1992 года о передаче Крыма Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров закончил интервью стихом 1992 года о передаче Крыма Украине и угрозе конфликта вокруг его возвращения.
В ходе интервью интернет-проекту "Эмпатия Манучи" глава российского внешнеполитического ведомства процитировал стих от 1992 года за авторством уроженца Симферополя и ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Мамлина.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Запад ничего не делал, когда Киев грозился задушить Крым, заявил Лавров
Вчера, 07:22
В своем произведении Мамлин подчеркивал, что Украине от передачи Крыма стоит "ждать лиха", поскольку она взяла чужое, призывал вернуть его и предсказывал конфликт, в котором Днепр "взбурлит славянской кровью".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лавров сравнил важность Крыма для России и Гренландии для США
20 января, 12:46
 
Республика КрымРоссияУкраинаСергей ЛавровВладимир ПутинООН
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
