Лавров процитировал стихотворение о Крыме

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров закончил интервью стихом 1992 года о передаче Крыма Украине и угрозе конфликта вокруг его возвращения.
В ходе интервью интернет-проекту "Эмпатия Манучи" глава российского внешнеполитического ведомства процитировал стих от 1992 года за авторством уроженца Симферополя и ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Мамлина.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
