Генпрокурор призвала законодателей извиниться за попытку импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди на слушаниях в юридическом комитете палаты представителей призвала законодателей извиниться за попытку отправить в отставку с поста президента Дональда Трампа из-за опровергнутой позже теории о якобы иностранном вмешательстве в американские выборы.

Она напомнила законодателям из комитета о двух безуспешных попытках импичмента, в рамках которых они пытались обвинить Трампа в сговоре с целью допустить иностранное вмешательство.