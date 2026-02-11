Генпрокурор призвала законодателей извиниться за попытку импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди на слушаниях в юридическом комитете палаты представителей призвала законодателей извиниться за попытку отправить в отставку с поста президента Дональда Трампа из-за опровергнутой позже теории о якобы иностранном вмешательстве в американские выборы.
"Не было найдено ни одного доказательства иностранного вмешательства. Вы извинились перед президентом Трампом? Все вы, кто участвовал в этих слушаниях. Все участники этих слушаний должны извиниться, вы сидели здесь и атаковали президента", - сказала Бонди в профильном комитете палаты представителей.
Она напомнила законодателям из комитета о двух безуспешных попытках импичмента, в рамках которых они пытались обвинить Трампа в сговоре с целью допустить иностранное вмешательство.
Ранее Трамп обвинил бывшего американского лидера Барака Обаму в госизмене из-за опровергнутой теории о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года. Республиканец утверждает, что есть документальные подтверждения таким оценкам, а "в банде состояли" другой экс-глава страны Джо Байден и проигравшая на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон.
