Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор призвала законодателей извиниться за попытку импичмента Трампа - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:56 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/ssha-2073787725.html
Генпрокурор призвала законодателей извиниться за попытку импичмента Трампа
Генпрокурор призвала законодателей извиниться за попытку импичмента Трампа - РИА Новости, 11.02.2026
Генпрокурор призвала законодателей извиниться за попытку импичмента Трампа
Генпрокурор США Пэм Бонди на слушаниях в юридическом комитете палаты представителей призвала законодателей извиниться за попытку отправить в отставку с поста... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T23:56:00+03:00
2026-02-11T23:56:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
барак обама
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997492453_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_4ff142eebd277f6e6b1b8834a8108ae5.jpg
https://ria.ru/20250821/tramp-2036865793.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997492453_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d93f1f85540cc2971989698138037d81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, барак обама, джо байден
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Барак Обама, Джо Байден
Генпрокурор призвала законодателей извиниться за попытку импичмента Трампа

Генпрокурор Бонди призвала законодателей извиниться за попытку импичмента Трампа

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПамела Бонди
Памела Бонди - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Памела Бонди. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди на слушаниях в юридическом комитете палаты представителей призвала законодателей извиниться за попытку отправить в отставку с поста президента Дональда Трампа из-за опровергнутой позже теории о якобы иностранном вмешательстве в американские выборы.
"Не было найдено ни одного доказательства иностранного вмешательства. Вы извинились перед президентом Трампом? Все вы, кто участвовал в этих слушаниях. Все участники этих слушаний должны извиниться, вы сидели здесь и атаковали президента", - сказала Бонди в профильном комитете палаты представителей.
Она напомнила законодателям из комитета о двух безуспешных попытках импичмента, в рамках которых они пытались обвинить Трампа в сговоре с целью допустить иностранное вмешательство.
Ранее Трамп обвинил бывшего американского лидера Барака Обаму в госизмене из-за опровергнутой теории о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года. Республиканец утверждает, что есть документальные подтверждения таким оценкам, а "в банде состояли" другой экс-глава страны Джо Байден и проигравшая на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Трамп уволил аналитика ЦРУ по России, узнали СМИ
21 августа 2025, 22:02
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампБарак ОбамаДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала