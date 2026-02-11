Иран не получал от США конкретных предложений, заявил глава совбеза

СТАМБУЛ, 11 фев – РИА Новости. Тегеран не получал от Вашингтона конкретных предложений во время переговоров в Омане, заявил в среду секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани.
"Мы не получали никакого конкретного предложения от Вашингтона. На переговорах в Омане мы обменялись сообщениями", - заявил Лариджани телеканалу Al Jazeera.
В пятницу в оманском Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана по иранской ядерной программе. Встреча при посредничестве Омана состоялась впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
