Иран не получал от США конкретных предложений, заявил глава совбеза - РИА Новости, 11.02.2026
19:35 11.02.2026
Иран не получал от США конкретных предложений, заявил глава совбеза
Тегеран не получал от Вашингтона конкретных предложений во время переговоров в Омане, заявил в среду секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ)... РИА Новости, 11.02.2026
в мире
иран
оман
сша
али лариджани
дональд трамп
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
иран
оман
сша
в мире, иран, оман, сша, али лариджани, дональд трамп, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, Оман, США, Али Лариджани, Дональд Трамп, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
СТАМБУЛ, 11 фев – РИА Новости. Тегеран не получал от Вашингтона конкретных предложений во время переговоров в Омане, заявил в среду секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани.
"Мы не получали никакого конкретного предложения от Вашингтона. На переговорах в Омане мы обменялись сообщениями", - заявил Лариджани телеканалу Al Jazeera.
Он отметил, что переговоры с США продолжаются, Иран настроен позитивно, а страны региона надеются на успех переговорного процесса.
В пятницу в оманском Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана по иранской ядерной программе. Встреча при посредничестве Омана состоялась впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
Президент США Дональд Трамп беседует с представителями СМИ на борту Air Force One - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Трамп заявил об успешных переговорах с Ираном
7 февраля, 03:46
 
