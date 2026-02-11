https://ria.ru/20260211/ssha-2073725613.html
США не будут инвестировать в Армению, заявил эксперт
США не станут осуществлять инвестиции в Армению, а будут продавать ей свою продукцию, заявил армянский эксперт-американист Сурен Саркисян, комментируя итоги... РИА Новости, 11.02.2026
ЕРЕВАН, 11 фев – РИА Новости. США не станут осуществлять инвестиции в Армению, а будут продавать ей свою продукцию, заявил армянский эксперт-американист Сурен Саркисян, комментируя итоги визита американского вице-президента Джей Ди Вэнса в Ереван и Баку.
"США не будут инвестировать в Армению
, а позволят американским компаниям продавать Армении американские технологии и товары на несколько миллиардов долларов. На самом деле администрация (Дональда – ред.) Трампа сейчас привлекает инвестиции со всего мира в США
, продавая американские товары, оружие и технологии различным государствам", - написал Саркисян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ
как экстремистская).
По его словам, визит Вэнса был направлен не на поддержку Армении и Азербайджана
, а на продвижение геополитических интересов США от Центральной Азии
до Европы
. "Точно также он поддерживает не (Никола – ред.) Пашиняна, а того, кто будет обслуживать повестку, выгодную США, и это нормальный реализм", - отметил эксперт.
При этом Саркисян считает ошибкой со стороны Вэнса, заявившего о своей поддержке главы армянского правительства в преддверии парламентских выборов.
По его мнению, Армения и Азербайджан для США с точки зрения взаимодействия находятся в одной плоскости, однако важность Азербайджана выше, учитывая десятки факторов.
"Как я уже сказал, правительство США не инвестирует — оно зажигает "зелёный свет" для инвестиций и выдает соответствующие разрешения на экспорт технологий. То же самое было сделано для Армении и Азербайджана. Кто и насколько сможет этим воспользоваться, зависит от способностей властей этой страны", - подчеркнул Саркисян.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.