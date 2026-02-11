Рейтинг@Mail.ru
США не будут инвестировать в Армению, заявил эксперт
17:49 11.02.2026
США не будут инвестировать в Армению, заявил эксперт
США не будут инвестировать в Армению, заявил эксперт - РИА Новости, 11.02.2026
США не будут инвестировать в Армению, заявил эксперт
США не станут осуществлять инвестиции в Армению, а будут продавать ей свою продукцию, заявил армянский эксперт-американист Сурен Саркисян, комментируя итоги... РИА Новости, 11.02.2026
в мире
сша
армения
азербайджан
сша
армения
азербайджан
в мире, сша, армения, азербайджан
В мире, США, Армения, Азербайджан, Facebook
США не будут инвестировать в Армению, заявил эксперт

Эксперт Саркисян: США будут продавать Армении свою продукцию

ЕРЕВАН, 11 фев – РИА Новости. США не станут осуществлять инвестиции в Армению, а будут продавать ей свою продукцию, заявил армянский эксперт-американист Сурен Саркисян, комментируя итоги визита американского вице-президента Джей Ди Вэнса в Ереван и Баку.
"США не будут инвестировать в Армению, а позволят американским компаниям продавать Армении американские технологии и товары на несколько миллиардов долларов. На самом деле администрация (Дональда – ред.) Трампа сейчас привлекает инвестиции со всего мира в США, продавая американские товары, оружие и технологии различным государствам", - написал Саркисян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Пашинян заявил, что сотрудничество между Арменией и США нацелено на мир
9 февраля, 19:40
По его словам, визит Вэнса был направлен не на поддержку Армении и Азербайджана, а на продвижение геополитических интересов США от Центральной Азии до Европы. "Точно также он поддерживает не (Никола – ред.) Пашиняна, а того, кто будет обслуживать повестку, выгодную США, и это нормальный реализм", - отметил эксперт.
При этом Саркисян считает ошибкой со стороны Вэнса, заявившего о своей поддержке главы армянского правительства в преддверии парламентских выборов.
По его мнению, Армения и Азербайджан для США с точки зрения взаимодействия находятся в одной плоскости, однако важность Азербайджана выше, учитывая десятки факторов.
"Как я уже сказал, правительство США не инвестирует — оно зажигает "зелёный свет" для инвестиций и выдает соответствующие разрешения на экспорт технологий. То же самое было сделано для Армении и Азербайджана. Кто и насколько сможет этим воспользоваться, зависит от способностей властей этой страны", - подчеркнул Саркисян.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Вэнс и Пашинян подписали соглашение по сотрудничеству в ядерной сфере
9 февраля, 18:26
 
