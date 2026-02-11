США не планируют масштабного вывода войск из Европы, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. США дают понять европейским союзникам, что в ближайшее время не планируют масштабного сокращения военного присутствия в Европе, и возможные изменения будут носить ограниченный характер, пишет в среду издание Politico со ссылкой на американских и натовских чиновников.

Дополнительным ограничением для резкого вывода войск являются требования американского законодательства: в соответствии с законом о национальной обороне США обязаны сохранять в Европе не менее 76 тысяч военнослужащих. В настоящее время численность американского контингента составляет около 85 тысяч человек.