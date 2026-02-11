Рейтинг@Mail.ru
США не планируют масштабного вывода войск из Европы, пишут СМИ - РИА Новости, 11.02.2026
16:31 11.02.2026
США не планируют масштабного вывода войск из Европы, пишут СМИ
в мире
сша
европа
вашингтон (штат)
дональд трамп
нато
politico
министерство обороны сша
сша
европа
вашингтон (штат)
в мире, сша, европа, вашингтон (штат), дональд трамп, нато, politico, министерство обороны сша
В мире, США, Европа, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, НАТО, Politico, Министерство обороны США
© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. США дают понять европейским союзникам, что в ближайшее время не планируют масштабного сокращения военного присутствия в Европе, и возможные изменения будут носить ограниченный характер, пишет в среду издание Politico со ссылкой на американских и натовских чиновников.
По данным собеседников из семи европейских стран, в Вашингтоне с начала года заверяют партнеров, что речь может идти лишь о точечных корректировках и незначительном сокращении ротационных сил, тогда как основная часть американских боевых подразделений и техники останется на континенте. Опасения стран НАТО усилились после возвращения к власти Дональд Трамп, который ранее настаивал на необходимости увеличения оборонных расходов Европы.
"Мы будем продолжать присутствовать", — заявил представитель США при НАТО, слова которого приводит Politico. По его оценке, администрация пришла к выводу, что стабильная Европа остается важной для интересов Вашингтона, несмотря на "стратегический разворот США в сторону Западного полушария и Китая".
Как отмечает издание, обсуждение будущего американского военного присутствия станет одной из тем встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Вместо главы Пентагона на мероприятии ожидается его заместитель по политике Элбридж Колби, который, по словам источников, даст понять союзникам, что США ожидают от Европы более активных шагов по укреплению собственной обороны, даже если изменения не будут носить немедленный характер.
Дополнительным ограничением для резкого вывода войск являются требования американского законодательства: в соответствии с законом о национальной обороне США обязаны сохранять в Европе не менее 76 тысяч военнослужащих. В настоящее время численность американского контингента составляет около 85 тысяч человек.
