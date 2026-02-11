WSJ: США рассматривали захват танкеров, перевозящих иранскую нефть

ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Администрация США рассматривала сценарий захвата танкеров, перевозящих иранскую нефть, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Минфин США 6 февраля добавил 14 судов в связанный с Ираном санкционный список.
США перехватили танкер в Индийском океане
9 февраля, 17:48
"Чиновники администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа обсуждали возможность захвата дополнительных танкеров, участвующих в транспортировке иранской нефти, чтобы усилить давление на Тегеран, однако пока воздержались от этого шага, опасаясь практически неизбежных ответных мер", - говорится в публикации.
Кроме того, по данным источников WSJ, в Белом доме опасаются, что такие действия приведут к резкому росту стоимости нефти.
Трамп располагает арсеналом различных вариантов действий на случай отсутствия результата переговоров с Ираном, но предпочитает путь дипломатии, заявил газете чиновник Белого дома, отвечая на вопрос о том, насколько вероятен сценарий захвата танкеров с иранской нефтью.
В оманской столице Маскате 6 февраля состоялись непрямые переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп отмечал, что они прошли хорошо и будут продолжаться. Вместе тем, глава МИД Ирана Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что Иран настаивает на своем праве обогащать уран (на отказе от обогащения настаивали США), даже если это приведет к войне.