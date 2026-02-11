США продавливают тему референдума и выборов на Украине, считает политолог

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. США продавливают тему референдума и выборов на Украине и даже установили даты, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
"Я уверен, что США продавливают тему референдума и выборов на Украине и даже установили даты, хоть и неформально. Почему? Потому что Дональд Трамп желает как можно скорее закончить украинский конфликт. Он сам неоднократно об этом говорил. То есть это человек, которому нужно все и сразу, и быстро. Поэтому, скорее всего, даты установлены, но не какие-то фиксированные, а в контексте "как можно скорее", - сказал Блохин порталу NEWS.ru.
По его мнению, основным рычагом давления США на Украину является угроза отказа от дальнейшей поддержки, это и вынуждает киевские власти идти навстречу требованиям.
"Понятно, что главный рычаг давления Вашингтона - это отказ от поддержки Киева. Поэтому так или иначе Владимир Зеленский вынужден идти навстречу Трампу с его идеями о выборах, референдумах и так далее. Делает он это, понятно, с убеждением, что потом все можно переписать. То есть Зеленский думает, что мир будет хрупкий, и, следовательно, все поменяется. Возможно, можно и фальсифицировать выборы. Поэтому Зеленский и европейцы соглашаются на эти требования Трампа", - заключил американист.