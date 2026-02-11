Рейтинг@Mail.ru
США продавливают тему референдума и выборов на Украине, считает политолог
12:04 11.02.2026
США продавливают тему референдума и выборов на Украине, считает политолог
США продавливают тему референдума и выборов на Украине, считает политолог
в мире, сша, украина, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский
США продавливают тему референдума и выборов на Украине, считает политолог

Блохин: США продавливают тему выборов на Украине и даже установили даты

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. США продавливают тему референдума и выборов на Украине и даже установили даты, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Газета Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщала, что Украина начала планировать проведение президентских выборов вместе с референдумом по мирному соглашению после требования США провести оба голосования до 15 мая.
"Я уверен, что США продавливают тему референдума и выборов на Украине и даже установили даты, хоть и неформально. Почему? Потому что Дональд Трамп желает как можно скорее закончить украинский конфликт. Он сам неоднократно об этом говорил. То есть это человек, которому нужно все и сразу, и быстро. Поэтому, скорее всего, даты установлены, но не какие-то фиксированные, а в контексте "как можно скорее", - сказал Блохин порталу NEWS.ru.
По его мнению, основным рычагом давления США на Украину является угроза отказа от дальнейшей поддержки, это и вынуждает киевские власти идти навстречу требованиям.
"Понятно, что главный рычаг давления Вашингтона - это отказ от поддержки Киева. Поэтому так или иначе Владимир Зеленский вынужден идти навстречу Трампу с его идеями о выборах, референдумах и так далее. Делает он это, понятно, с убеждением, что потом все можно переписать. То есть Зеленский думает, что мир будет хрупкий, и, следовательно, все поменяется. Возможно, можно и фальсифицировать выборы. Поэтому Зеленский и европейцы соглашаются на эти требования Трампа", - заключил американист.
Спиридон Килинкаров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Честные выборы на Украине невозможны, заявил экс-депутат Рады
Вчера, 10:40
 
