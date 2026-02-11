США продавливают тему референдума и выборов на Украине, считает политолог

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. США продавливают тему референдума и выборов на Украине и даже установили даты, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

По его мнению, основным рычагом давления США на Украину является угроза отказа от дальнейшей поддержки, это и вынуждает киевские власти идти навстречу требованиям.