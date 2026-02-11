Рейтинг@Mail.ru
03:19 11.02.2026 (обновлено: 13:34 11.02.2026)
Украинцы в США активно интересуются переездом в Россию, заявил генконсул

Генконсул Марков: украинцы в США активно интересуются переездом в Россию

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 11 фев — РИА Новости. Украинцы в США активно интересуются программой по переселению соотечественников в Россию, количество обращений по этой теме "кратно возросло", сообщил в интервью РИА Новости российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков.
"Граждане Украины, желающие получить российское гражданство, теперь активно интересуются модальностями госпрограммы по переселению соотечественников. Количество обратившихся за информацией по этому вопросу в прошлом году кратно возросло", — рассказал Марков.

Российский паспорт в руке девушки - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В госпрограмму по переселению соотечественников в Россию внесли изменения
12 сентября 2025, 15:48
Мотивы, отметил дипломат, у всех разные.
"Кто-то хочет воссоединиться с родственниками, кому-то не зашла американская действительность, а ментально и идеологически ближе оказалась наша страна, кого-то пугает принудительное возвращение на Украину, в том числе из-за ужесточения миграционной политики США в отношении украинцев", — констатировал генконсул.
В сентябре прошлого года Владимир Путин внес изменения в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Теперь владение русским можно подтвердить документом об образовании, полученном за пределами России в филиале вуза, находящегося в российском либо совместном с иностранным государством ведении, если обучение проходило на русском языке.
Также в программе теперь могут принять участие соотечественники, родившиеся и ранее проживавшие в новых регионах. Субъекты получили право оказывать участникам и членам их семей финансовую и социальную поддержку по региональным программам переселения. Например, помочь обустроить жилье или получить профессиональное образование.
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Генконсул в Нью-Йорке допустил сокрытие статистики по россиянам в тюрьмах
10 февраля, 11:43
 
