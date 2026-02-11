https://ria.ru/20260211/ssha-2073551823.html
Украинцы в США активно интересуются переездом в Россию, заявил генконсул
Украинцы в США активно интересуются переездом в Россию, заявил генконсул - РИА Новости, 11.02.2026
Украинцы в США активно интересуются переездом в Россию, заявил генконсул
Украинцы в США активно интересуются программой по переселению соотечественников в Россию, количество обращений по этой теме "кратно возросло", сообщил в... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T03:19:00+03:00
2026-02-11T03:19:00+03:00
2026-02-11T13:34:00+03:00
сша
россия
украина
Украинцы в США активно интересуются переездом в Россию, заявил генконсул
Генконсул Марков: украинцы в США активно интересуются переездом в Россию
НЬЮ-ЙОРК, 11 фев — РИА Новости. Украинцы в США активно интересуются программой по переселению соотечественников в Россию, количество обращений по этой теме "кратно возросло", сообщил в интервью РИА Новости российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков.
«
"Граждане Украины, желающие получить российское гражданство, теперь активно интересуются модальностями госпрограммы по переселению соотечественников. Количество обратившихся за информацией по этому вопросу в прошлом году кратно возросло", — рассказал Марков.
Мотивы, отметил дипломат, у всех разные.
"Кто-то хочет воссоединиться с родственниками, кому-то не зашла американская действительность, а ментально и идеологически ближе оказалась наша страна, кого-то пугает принудительное возвращение на Украину, в том числе из-за ужесточения миграционной политики США
в отношении украинцев", — констатировал генконсул.
В сентябре прошлого года Владимир Путин
внес изменения в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Теперь владение русским можно подтвердить документом об образовании, полученном за пределами России
в филиале вуза, находящегося в российском либо совместном с иностранным государством ведении, если обучение проходило на русском языке.
Также в программе теперь могут принять участие соотечественники, родившиеся и ранее проживавшие в новых регионах. Субъекты получили право оказывать участникам и членам их семей финансовую и социальную поддержку по региональным программам переселения. Например, помочь обустроить жилье или получить профессиональное образование.