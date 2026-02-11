Украинцы в США активно интересуются переездом в Россию, заявил генконсул

НЬЮ-ЙОРК, 11 фев — РИА Новости. Украинцы в США активно интересуются программой по переселению соотечественников в Россию, количество обращений по этой теме "кратно возросло", сообщил в интервью РИА Новости российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков.

"Граждане Украины , желающие получить российское гражданство, теперь активно интересуются модальностями госпрограммы по переселению соотечественников. Количество обратившихся за информацией по этому вопросу в прошлом году кратно возросло", — рассказал Марков.

Также в программе теперь могут принять участие соотечественники, родившиеся и ранее проживавшие в новых регионах. Субъекты получили право оказывать участникам и членам их семей финансовую и социальную поддержку по региональным программам переселения. Например, помочь обустроить жилье или получить профессиональное образование.