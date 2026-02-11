СМИ: в США закроют группу обеспечения прозрачности разведсообщества

По данным источников агентства, решение свернуть деятельность рабочей группы приняли после ряда предполагаемых ошибок в ее работе. Тем не менее представитель офиса Габбард опроверг наличие каких-либо просчетов, заявив, что группа изначально задумывалась как временная структура. Директор национальной разведки также подтвердила эту точку зрения.