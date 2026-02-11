Рейтинг@Mail.ru
09:30 11.02.2026
Назван новый способ обмана под видом доставки еды
Мошенники пытаются получить доступ к личным данным, пытаясь обмануть под видом доставки еды из ресторанов и продуктов из супермаркетов, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 11.02.2026
2026
РИА Новости: Мошенники крадут данные под видом доставки еды из ресторанов

Тележка с продуктами в супермаркете
Тележка с продуктами в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мошенники пытаются получить доступ к личным данным, пытаясь обмануть под видом доставки еды из ресторанов и продуктов из супермаркетов, выяснило РИА Новости.
Мошенники предлагают собеседнику принять доставку продуктов или заказа из ресторана, а затем высылают четырехзначный код. При нежелании его называть они уговаривают не отказываться от якобы уже оплаченного заказа.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Госдума приняла в I чтении новый пакет мер по защите россиян от мошенников
10 февраля, 15:27
10 февраля, 15:27
 
