Назван новый способ обмана под видом доставки еды
Назван новый способ обмана под видом доставки еды - РИА Новости, 11.02.2026
Назван новый способ обмана под видом доставки еды
Мошенники пытаются получить доступ к личным данным, пытаясь обмануть под видом доставки еды из ресторанов и продуктов из супермаркетов, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 11.02.2026
РИА Новости: Мошенники крадут данные под видом доставки еды из ресторанов