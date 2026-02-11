Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 11 февраля: ВСУ потеряли 1255 боевиков за сутки
11.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
18:27 11.02.2026
Спецоперация, 11 февраля: ВСУ потеряли 1255 боевиков за сутки
Украинские войска за сутки потеряли до 1255 военнослужащих ВСУ, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и два... РИА Новости, 11.02.2026
Спецоперация, 11 февраля: ВСУ потеряли 1255 боевиков за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО
Боевая работа расчета САУ 2С44 Гиацинт-К в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 1255 военнослужащих ВСУ, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и два бронетранспортёра на различных направлениях спецоперации, следует из официальной сводки Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141-м районе, добавили в МО.
© ИнфографикаКарта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.02.2026
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.02.2026
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.02.2026
Также средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 458 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, отметили в ведомстве.

Ночная атака дронов ВСУ

Средства ПВО уничтожили 108 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Зеленский разрешил украинцам старше 60 лет служить по контракту
10 февраля, 23:53

Россия готова к диалогу

РФ готова к компромиссам на переговорах по Украине, но без ущемления своих интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия надеется, что соглашения, достигнутые российской и американской стороной в Анкоридже, сохранятся, и говорит об этом в контактах с США, отметил глава МИД РФ.

На Украине могут пройти выборы - FT

Украина начала планировать проведение президентских выборов вместе с референдумом по мирному соглашению после требования США провести оба голосования до 15 мая, утверждает британская газета Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников и другие источники.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Вдоль всего фронта". Произошедшее с ВСУ вызвало панику на Западе
10 февраля, 17:11

Террористические атаки ВСУ

ВСУ нанесли минувшей ночью удары по трем многоквартирным домам в городе Васильевка Запорожской области, сообщила РИА Новости глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированной атаке беспилотников ВСУ на Белгород и Белгородский округ, пострадала одна мирная жительница.

ВС РФ в небе и на земле

Артиллеристы морской пехоты ВС РФ на красноармейском направлении уничтожили до 30 боевиков ВСУ, а также американскую гаубицу M777 и пункт управления беспилотниками боевиков ВСУ, рассказал РИА Новости командир боевой машины 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Алтай".
Комбинированным ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и беспилотных летательных аппаратов "Герань" в Черниговской области Украины были поражены места подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего радиуса действия, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Боевой потенциал 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, действующего в Сумской области, значительно снижен в результате интенсивного огневого воздействия российских подразделений на сумском направлении, также рассказали РИА Новости в российские силовики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
