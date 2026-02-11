Спецоперация, 11 февраля: ВСУ потеряли 1255 боевиков за сутки

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 1255 военнослужащих ВСУ, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и два бронетранспортёра на различных направлениях спецоперации, следует из официальной сводки Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141-м районе, добавили в МО.
Также средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 458 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, отметили в ведомстве.
Ночная атака дронов ВСУ
Средства ПВО уничтожили 108 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.
Россия готова к диалогу
РФ готова к компромиссам на переговорах по Украине, но без ущемления своих интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия надеется, что соглашения, достигнутые российской и американской стороной в Анкоридже, сохранятся, и говорит об этом в контактах с США, отметил глава МИД РФ.
На Украине могут пройти выборы - FT
Украина начала планировать проведение президентских выборов вместе с референдумом по мирному соглашению после требования США провести оба голосования до 15 мая, утверждает британская газета Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников и другие источники.
Террористические атаки ВСУ
ВСУ нанесли минувшей ночью удары по трем многоквартирным домам в городе Васильевка Запорожской области, сообщила РИА Новости глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированной атаке беспилотников ВСУ на Белгород и Белгородский округ, пострадала одна мирная жительница.
ВС РФ в небе и на земле
Артиллеристы морской пехоты ВС РФ на красноармейском направлении уничтожили до 30 боевиков ВСУ, а также американскую гаубицу M777 и пункт управления беспилотниками боевиков ВСУ, рассказал РИА Новости командир боевой машины 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Алтай".
Комбинированным ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и беспилотных летательных аппаратов "Герань" в Черниговской области Украины были поражены места подготовки и запуска украинских беспилотников дальнего радиуса действия, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Боевой потенциал 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, действующего в Сумской области, значительно снижен в результате интенсивного огневого воздействия российских подразделений на сумском направлении, также рассказали РИА Новости в российские силовики.
