ВС России уничтожили до 30 боевиков ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 11.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:52 11.02.2026
ВС России уничтожили до 30 боевиков ВСУ на Красноармейском направлении
ВС России уничтожили до 30 боевиков ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 11.02.2026
ВС России уничтожили до 30 боевиков ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы морской пехоты ВС РФ на красноармейском направлении уничтожили до 30 боевиков ВСУ, а также американскую гаубицу M777 и пункт управления... РИА Новости, 11.02.2026
ВС России уничтожили до 30 боевиков ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллерия ВС РФ уничтожила до 30 военных ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИнженерная система дистанционного минирования "Земледелие"
Инженерная система дистанционного минирования Земледелие - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Инженерная система дистанционного минирования "Земледелие". Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты ВС РФ на красноармейском направлении уничтожили до 30 боевиков ВСУ, а также американскую гаубицу M777 и пункт управления беспилотниками боевиков ВСУ, рассказал РИА Новости командир боевой машины 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Алтай".
"Была обнаружена большая группа пехоты ВСУ численностью до 30 человек. Мы оперативно выдвинулись на огневые позиции, нанесли артиллерийский удар и ликвидировали до 30 боевиков", - рассказал собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Огневое воздействие ВС России сорвало планы ВСУ в Сумской области
Вчера, 06:38
Также операторы беспилотных систем обнаружили позицию ствольной артиллерии противника.
"Была выявлена американская гаубица M777, которая не давала нашим штурмовым подразделениям продвигаться вперед. Поступила задача на уничтожение. Мы выдвинулись в район огневых позиций и нанесли огневое поражение - гаубица и ее расчет были уничтожены", - уточнил он.
Кроме того, артиллеристы поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.
"Был обнаружен пункт управления БПЛА (дронов - ред.) противника. Выехали, отработали по нему артиллерией. После этого взлетов дронов с данного района зафиксировано не было - объект уничтожен", - сообщил командир боевой машины.
Подразделение морской пехоты выполняет задачи круглосуточно. "Боевые задачи поступают и днем, и ночью. Мы действуем оперативно и выполняем поставленные задачи. Победа будет за нами", - подчеркнул "Алтай".
Боевая работа расчета пушки Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
ВС России уничтожили РСЗО Vampire, обстреливавшую Белгородскую область
Вчера, 06:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
