ВС России уничтожили до 30 боевиков ВСУ на Красноармейском направлении
ВС России уничтожили до 30 боевиков ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 11.02.2026
ВС России уничтожили до 30 боевиков ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы морской пехоты ВС РФ на красноармейском направлении уничтожили до 30 боевиков ВСУ, а также американскую гаубицу M777 и пункт управления... РИА Новости, 11.02.2026
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты ВС РФ на красноармейском направлении уничтожили до 30 боевиков ВСУ, а также американскую гаубицу M777 и пункт управления беспилотниками боевиков ВСУ, рассказал РИА Новости командир боевой машины 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Алтай".
"Была обнаружена большая группа пехоты ВСУ
численностью до 30 человек. Мы оперативно выдвинулись на огневые позиции, нанесли артиллерийский удар и ликвидировали до 30 боевиков", - рассказал собеседник агентства.
Также операторы беспилотных систем обнаружили позицию ствольной артиллерии противника.
"Была выявлена американская гаубица M777, которая не давала нашим штурмовым подразделениям продвигаться вперед. Поступила задача на уничтожение. Мы выдвинулись в район огневых позиций и нанесли огневое поражение - гаубица и ее расчет были уничтожены", - уточнил он.
Кроме того, артиллеристы поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.
"Был обнаружен пункт управления БПЛА (дронов - ред.) противника. Выехали, отработали по нему артиллерией. После этого взлетов дронов с данного района зафиксировано не было - объект уничтожен", - сообщил командир боевой машины.
Подразделение морской пехоты выполняет задачи круглосуточно. "Боевые задачи поступают и днем, и ночью. Мы действуем оперативно и выполняем поставленные задачи. Победа будет за нами", - подчеркнул "Алтай".