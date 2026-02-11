Рейтинг@Mail.ru
Огневое воздействие ВС России сорвало планы ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/spetsoperatsiya-2073560295.html
Огневое воздействие ВС России сорвало планы ВСУ в Сумской области
Огневое воздействие ВС России сорвало планы ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 11.02.2026
Огневое воздействие ВС России сорвало планы ВСУ в Сумской области
Боевой потенциал 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, действующего в Сумской области, значительно снижен в результате интенсивного огневого воздействия... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T06:38:00+03:00
2026-02-11T06:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613983_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bbf5812a0b212e4378484ebc651c17e7.jpg
https://ria.ru/20260211/spetsoperatsiya-2073560179.html
https://ria.ru/20260211/spetsoperatsiya-2073560058.html
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613983_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf21c5f9a3a3719177355154084bb4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Огневое воздействие ВС России сорвало планы ВСУ в Сумской области

РИА Новости: ВС России сорвали планы 225-го полка ВСУ в Сумской области

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Боевой потенциал 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, действующего в Сумской области, значительно снижен в результате интенсивного огневого воздействия российских подразделений на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, систематическое огневое воздействие по позициям боевиков ВСУ привело к росту потерь среди них и дезертирству личного состава.
Боевая работа расчета пушки Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
ВС России уничтожили РСЗО Vampire, обстреливавшую Белгородскую область
Вчера, 06:36
"Снижен боевой потенциал 225-го ОШП (отдельный штурмовой полк ВСУ - ред.), действующего в Сумской области. В полку растет количество дезертиров", - отметил представитель силовых структур.
Он уточнил, что из-за понесенных потерь и снижения боеспособности украинское командование было вынуждено отказаться от активных штурмовых действий на данном участке.
"Вместо проведения штурмовых действий часть подразделения 225-го полка переброшены в район Мирополья для удержания позиций", - добавил он.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
ВС России уничтожили объекты подготовки и запуска БПЛА ВСУ под Черниговом
Вчера, 06:35
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала