Огневое воздействие ВС России сорвало планы ВСУ в Сумской области
Огневое воздействие ВС России сорвало планы ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 11.02.2026
Огневое воздействие ВС России сорвало планы ВСУ в Сумской области
Боевой потенциал 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, действующего в Сумской области, значительно снижен в результате интенсивного огневого воздействия... РИА Новости, 11.02.2026
Огневое воздействие ВС России сорвало планы ВСУ в Сумской области
