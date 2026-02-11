Огневое воздействие ВС России сорвало планы ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Боевой потенциал 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, действующего в Сумской области, значительно снижен в результате интенсивного огневого воздействия российских подразделений на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.